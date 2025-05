El Gobierno oficializó la rebaja de aranceles a la importación de celulares y consolas de videojuegos, los datos falsos de los medios nacionales.

Cuándo entran en vigor las medidas y qué diferencias de precios se busca reducir

Durante la conferencia en la que se anticiparon estas medidas, Adorni comparó precios y cuestionó las distorsiones del mercado local. “Hoy un celular con 5G en la Argentina, de alta gama, cuesta el doble que en Brasil y en Estados Unidos. Es tan ridículo que había gente que pagaba un avión y un hotel para comprar un celular en otro país. Y aun así, salía más barato”, aseguró.

Según sus cifras, un celular de alta gama cuesta en la Argentina u$s2566, frente a:

Ese monto que publica es en Buenos Aires, y en Tierra del Fuego no se fabrica, aun así, el costo es de 980 dólares, como los aire acondicionados, el celular CL50 de baja gama cuesta 157.000 pesos en Tierra del Fuego y 270.000 en Mercado Libre.

Un televisor en la puerta dela fabrica cuesta, 646.000 pesos y en Buenos Aires 986.000, es decir que los medios nacionales no solo no saben de que se trata sino que además publican lo que se les ocurre

u$s1.290 en Madrid

u$s1.147 en Santiago de Chile

u$s1.143 en Londres

u$s1.011 en Nueva York

El vocero también detalló que una notebook cuesta localmente u$s1.931, mientras que en Chile ronda los u$s900. En cuanto a otros productos tecnológicos, el Gobierno indicó que un televisor de 43 pulgadas de primera marca cuesta un 40% menos en Brasil, y hasta un 55% menos en México y Chile. También remarcaron que los aires acondicionados frío/calor son 37% más baratos en Chile y 55% más económicos en Brasil y México.

Con esta reforma arancelaria, el Gobierno espera mejorar la competitividad, bajar los precios de referencia y facilitar el acceso a bienes tecnológicos, en un contexto donde muchos argentinos optan por comprar estos productos en el exterior ante los altos costos locales.

Las disposiciones del decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2038.

