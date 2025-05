Crisis de la industria: El pueblo no se equivoca, ¿vota mal?

Rio Grande 18/05/2025.- Quizá usted no se sienta lo suficientemente odiado, como para hacerse esa pregunta, porque según Javier Milei, la gente no odia lo suficiente a los periodistas, pero el sí odia a todo el mundo, esta muy mal y su odio se extiende por todo el país, como un cáncer incurable. El pueblo nunca se equivoca, vota mal.

Quizá sea motivo de ignorancia, puede ser maldad, mal trato infantil o vaya uno a saber los traumas que arrastra esta pobre persona desde su mas tierna infancia, pero se ha convertido en un monstruo, que, en mi caso, y ya lo dije muchas veces, no solo no me representa, sino que no me genera, ni el más mínimo respeto.

Y, aun así, por mis orígenes, por mi educación y por mi sentido común, no lo puteo, como el hace con todos, no lo trato de infradotado como el hace, o de burro o mandriles, de una manera asqueantemente despectiva, no lo hago, porque soy un hombre bien educado y mejor aprendido.

Claro, yo, desde mi humilde lugar debo explicar porque no puteo al presidente, pero él desde la máxima magistratura del país, agravia, insulta y destrata a toda la sociedad argentina sin importarle en lo mas mínimo, nada, se burla de los jubilados y los manda a apalear todos los miércoles, festeja con un asado junto a personajes siniestros como Santiago Pauli Diputado de Tierra del Fuego un recorte a los viejos de 18.000 pesos, con un asado en Olivos.

Rodeado de evangélicos, chupa sirios, mesiánicos, delirantes, lleva adelante un país, reuniéndose solo con el presidente de Estados Unidos, otro desquiciado, con peluca que está llevando a ese país a un éxodo de habitantes sin precedentes, artistas, profesionales, empresarios, huyen de la mas rancia derecha conservadora y los EE.UU ya no es el primer mundo, perdió esa categoría hace muchos, a manos de su peor enemigo, China.

Pero volvamos a nuestro país, gobernado por una piara de desclasados, y otra que lo sigue, pero que, aun no entendió lo que está pasando, porque tenemos un nivel de ignorancia supino en este país, y la pandemia fue el caldo de cultivo para que todos estos, se convirtieran en neofascistas pobres, que creyeron que iban a cobrar en dólares o que votar a la derecha los volvería ricos y nada de eso pasó.

Las consecuencias están a la vista, nadie quiere reconocerlo, como no lo quieren reconocer todos los que votaron a este panelista de programas de conventillo, para presidente, hoy muchos de ellos no saben si van a tener trabajo en breve, no saben que va a pasar con sus vidas y al contrario de ellos que festejan cuando despiden a alguien, aquí estamos todos defendiendo la industria de Tierra del Fuego, pero sus legisladores electos, Agustín Coto y Natalia Graciania no aparecieron, tampoco Pauli y Garramuño, ellos defienden las ideas de la libertad, que aún no sabemos cual es, pero no defienden tu puesto de trabajo, es difícil ser libre sin empleo, no?.

Esto es lo que gobierna, Argentina, eso votó el 53,3% de los fueguinos, es decir mas de la mitad de los habitantes de esta isla, es el juego de la democracia, el pueblo no se equivoca, vota mal.

Y por eso hoy esta provincia, esta a punto de convertirse en una gran base militar integrada, base de submarinos norteamericanos, y es el centro de atención de la OTAN para dominar la entrada a la Antártida y los recursos naturales del Atlántico Sur, mas los dos pasos bioceánicos, únicos en el planeta, única opción al canal de Panamá, sigan creyendo que les importa el subregimen de promoción y ríanse de situación geopolíticamente estratégica de esta provincia, como buenos argentos, que así nos va, si les hicieron creer que había que entregar todo esto para ser ricos, entonces estamos rodeados de cipayos, vende patria, porque de eso ninguno de nosotros vera el mas mínimo beneficio, se los puedo asegurar, por ultimo, pregúntense donde están los legisladores, legisladores en este momento, los funcionarios, electos y designados, ¿con ustedes?, naaaaaa, están juntando toda la que pueden para irse en cuanto puedan.

38 años de periodismo, así me lo demuestran, miles de funcionarios que se enriquecieron con el estado, están viviendo en cualquier liugar menos acá.

A ver si me lo discuten.

Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar