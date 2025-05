Compromiso de AFARTE : No despedir trabajadores hasta el 31 de diciembre.

Rio Grande 23/05/2025.- Las fabricas nucleadas en la Asociación de Fabricas Argentinas Terminales Electronicas (AFARTE), emitió una nota informando que se comprometen a no producir despidos hasta el 31 de diciembre, es decir que la seguridad laboral de miles de trabajadores está garantrizada por 7 meses. En nuestra ciudad esta propuesta se abceptó pero con un alto grado de desacuerdo.

La no es el resultado de la reunion mantenida ayer jueves en la ciudad de Buenos Aires, entre empresarios, trabajadores y la Directora Ejecutiva de AFARTE, Ana Vaiman. La propuesta no menciona temas salariales, ni la baja de aranceles a los teléfonos importados, TV y aire acondicionado, que fueron los que dieron inicio a un conflicto y paro total de actividades en las fabricas de toda la provincia.

La nota sostiene que hay otra formas de bajar el costo de los productos y no solo los celulares, es el costo argentino que hace que paguemos todo mas caro.