Analisis ¿Republica socialista fueguina?.

Rio Grande 22/05/2025.- De un tiempo a esta parte, uno para de escuchar estupideces como estas, le falta agregar que está poblada de mandriles o kukas y se olvidan que los libertarios ganaron aquí con el 53,3% y eso no seria precisamente una provincia socialista, como se les cae a cada rato a los pequeños burgueses asustados fueguinos, y todos sabemos que no hay nada más peligroso que eso.

No es menos cierto, que, a esta postura de la derecha camuflada en la provincia, se han sumado muchos últimamente, muchos que uno creía conocer y hoy entendemos que jamás fueron lo que parecían.

Muchos hijos de, mucho ex empleado público, ex funcionario, ex electo, ex ypefiano, o petroca que miden su nivel social por el ingreso y se creyeron que eran la cúspide la pirámide, cuando en realidad son la cima de la hipérbole, es decir absolutamente lo contrario.

No nos llama la atención de las Cámaras de Comercio, CAME fueguina, sentada con Francos a dos meses de asumir. Apoyando muchas de las medidas de este gobierno de ultra derecha, no apoyando una medida como el paro provincial en defensa de miles de puestos de trabajo que si se pierden los perjudican directamente como a todo el resto de la sociedad fueguina. A esta nueva etapa mileista se sumaron empresarios, opinologos y demás que no solo defendían lo que era indefendible, sino que ahora ven que van por todo, ya no solo los trabajadores, los comercios, las empresas, las PYMES, las industrias, todo, y acá nadie se salva.

Este medio que desde 1988, se ha mantenido en la misma línea, cuestionado, criticando y denunciando la corrupción de cualquier funcionario, sin importar el color político, pero ahora es aun mas notoria esa postura, no podemos no cuestionar, la represión a jubilados, la denuncia por la estafa con criptomonedas, las amenazas de los funcionarios de dudoso origen que, acompañan a Milei, los insultos, agravios y falta de respeto a todo aquel que piense distintos, los calificativos, como Mandriles, Zurdos Hijos de Puta, Kukas, sucios kirchneristas, como si este país fuera kirchnerista, una idiotez que comienza a hartar a todos, a los kirchneristas y a los que no lo somos, pero que, además hemos denunciado a los largo de los dos gobierno de Cristina Fernández y Alberto en cada oportunidad que se presentó, algo que ningún otro medio, y mucho menos los acólitos se atrevieron a hacer.

No hemos dejado de estar del lado que teníamos que estar, junto a quienes trabajan, a quienes todos los días salen a las 5 de la mañana para las fábricas, a una escuela, a la guardia de un hospital a una oficina, un taller mecánico, a trabajar en el petróleo, en norte dela isla, o pescar en Almanza, hemos defendido eso y por eso, a los que hablan de una isla socialista tratando de defender su quintita y cegándose en todo el resto, no podemos menos que sentir un profundo desprecio, cuando uno sabe que esos mismos han vivido del estado, se hicieron ricos con el estado y después instalaron sus propias oficinas.

Uno los conoce, 27 años acá no son solo tiempo recorrido, esa es una característica de muchos personajes con plata, es eso, tiene plata, pero no son ricos, son pequeño burgueses asustados porque ahora pueden perder lo poco que tienen y los responsables de esa perdida son los trabajadores, entonces es a estos a quienes hay que plantárseles, frenarlos en seco, responderles y no dejarlos hablar libremente como si no pasara nada o sus dichos no tuvieran consecuencias.

Muchos de ellos desclasados, sin conciencia de clase, ni empatía por quienes la están pasando mal, eso es el resultado de haber vivido sin hacer nada, cobrando bien y sin necesidades, ahora apuran el vaciamiento de la isla porque muchos de ellos están salvados, son los que te piden esfuerzo pero jamás se bajarían el sueldo, son los que no quieren “marrones cerca”, los que diferencian entre nacidos y venidos a la isla, son los que dicen, cuando éramos 15 mil habitantes estábamos barbaros, son los que se creen dueños de la isla.

Bueno, malas noticias, nosotros somos tan argentinos como ellos, tenemos sangre roja, como ellos y nos vamos a quedar aquí porque nos lo hemos ganado. No nací sentado en esta computadora, tuve 50 empleos antes de sentarme frente a un micrófono, no se me caen los anillos por hacer otra cosa, pero les aseguro que no me voy a ir de esta provincia, que me dio todo y a la que le di todo, mas de la mitad de mi vida, porque cuatro o 5 libertarios modelo 2023, apoyen al psicópata que tenemos como presidente, eso no va a pasar y es lo que pensamos más de 100 mil personas en esta provincia y esta por delante de cualquier pensamiento de derecha.

Esta juego mucho mas que las fabricas, los empleos, esta en juego la soberanía, el control del Estrecho de Magallanes, la entrada a la Antártida, los recursos naturales, la mayor reserva de agua potable del mundo, la libertad, contra la entrega de nuestra provincia a los norteamericanos, los chinos, los chilenos o los israelitas, permitir esto es de cipayos, de cobardes de entreguistas de tibios, de mall paridos, porque esos solo ven lo que van a ganar entregando todo, como se van a acomodar en el batallón de los traidores que tenemos en esta provincia, esos a los que les hablas de geopolítica estratégica y te miran por encima del hombro sin entender nada, pero con mucha soberbia.

Los que atrasan y se ofenden cuando no los consultan, porque les vendieron que eran próceres, tengo 65 años y muchas cosas no me distraen, entre ellas las opiniones de los opinologos del cualquiercosismo, esos que porque tiene un titulo dicen lo que se les antoja sin que nadie los cuestione.

Armando Cabral