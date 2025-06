1991-1de junio- 2025, 34° Aniversario de la provincia de Tierra del Fuego, un repaso de su historia.

Hace 34 años comenzaba una nueva etapa en la provincia, un día como hoy de 1991, se juraba la Constitución y luego de que lo hicieran los constituyentes, también lo hizo el pueblo, de la ciudad de Ushuaia, donde se desarrolló la constituyente provincial.

Después de aquel acto histórico encabezado por, Doña Elena Rubio de Mingóranse, se convocó a las primeras elecciones para gobernador y vice, legisladores e intendentes bajo lo que establece la carta magna provincial.

Aquella elección dio como resultado un triunfo contundente del MPF, en la gobernación, legislatura, concejos deliberantes y en el Congreso Nacional.

La formula José Estabillo, Miguel Ángel Castro, ganó por abrumadora mayoría.

La primera gestión de esta fórmula, entre 1991 y 1995, fue catalogada como buena, no así la segunda desde 1995 a 1999, Estabillo y Castro, dejaron la gestión habiendo generado un endeudamiento monstruoso y la casa de gobierno cerrada con candado, solo en teléfono debían un millón de pesos de esa época. Estabillo tuvo al primer muerto en democracia, Víctor Choque, un obrero de la construcción que recibió un disparo en la cabeza durante la represión ordenada por el mandatario, durante la Semana Santa de 1995.

En las elecciones de 1999, se impuso la fórmula Carlos Manfredotti, Daniel Gallo, el PJ llegaba a la gobernación, a lo malo que ya venía pasando en la provincia se le sumó, recortes salariales, represión, como la del hospital regional de Rio Grande, que fue tapa de todos lo diarios del pais, por la brutalidad y inexplicable ataque dentro de un nosocomio, con gases lacrimógenos y balas de goma.

Esa represión la sufrieron gremialistas, trabajadores de la salud y periodistas.

Los cuatro años de este gobierno, son recordados por muchos como el peor, pero, aún no había llegado una insólita fórmula constituida por un radical y un peronista.

Si, Mario Jorge Colazo UCR y Hugo Coccaro,PJ formaron formula y ganaron las elecciones de 2003 y llegaron a la Casa de Gobierno, entre las decisiones inexplicables que tomó Colazo como Gobernador y Coccaro como vice, se encuentra el mega pase, fue el mayor ingreso de personas a la administración pública, 5000 pasaron a ser parte de la administración pública, un hecho sin precedentes en el pais y que casi triplicó el gasto público.

En la mitad de su gestión, Colazo fue destituido después de una denuncia por retención indebida de fondos de coparticipacion al municipio de Rio Grande, que conducía su archienemigo, Jorge Martin.

Coccaro terminó el mandato y en ese tiempo, generó 11 convenios colectivos de trabajo distintos dentro de la administración pública, Colazo fue electo senador años después y en 2015 también fue legislador provincial, ocupó los cargos de Concejal en Rio Grande, Intendente y gobernador.

EN 2007 llegó al gobierno la primera mujer en ocupar ese cargo en todo el pais, Fabiana Ríos y Carlos Basanetti como vice, quien venía de ser diputada nacional por el ARI, oriunda de Rosario, de profesión farmacéutica en ese momento, hoy también es abogada, contaba con 90 afiliados en su partido.

Gano las elecciones con más de 52 % de los votos y tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles, en la política de Tierra del Fuego, los gremios no tuvieron compasión con ella y las medidas de fuerza eran casi diarias. Su vicegobernador renunció 6 meses después de asumir, algo que tampoco había pasado hasta entonces

Quizá lo más complejo fue el ataque de SUTEF y camioneros a la Casa de Gobierno, algo que no había ocurrido, ni volvió a ocurrir. EL edificio quedó completamente destruido, y varias mujeres policía heridas. Durante su primer mandato se concretó en la provincia el primer matrimonio igualitario y se recuperaron varios derechos civiles que habían sido arrebatados o desconocidos en las gestiones anteriores.

Fue agredida en varias oportunidades y los medios fueron, también muy críticos, cosa que nunca pasó con gobernadores varones.

En 2011, Ríos vuelve a la gobernación después de derrotar en segunda vuelta a Rosana Bertone de manera increíble, Bertone había ganado en primera vuelta, pero Rios encaró la segunda vuelta haciendo ella misma campaña y le sacó 11 puntos de diferencia a Bertone, que se quedó esperando al ministro de Interior para los festejos, pasando frente al Gimnasio María Auxiliadora, para ir al encuentro de Rios en el bunker del ARI.

Los 8 años de Rio fueron quizá los más difíciles, la relación con la entonces presidenta Cristina Kirchner no fue la mejor, y, de hecho, la propia gobernadora contó públicamente que pasaba horas en el Ministerio de Economía, esperando los fondos para pagar jubilaciones, obras o para poder pagar salarios.

En 2012, Kirchner recortó por primera vez el IVA a las petroleras y es el primer acto de este tipo que perjudicó a la industria amparada por el régimen de Promoción Industrial Ley 19640.

Finalmente, en 2015, Rosana Bertone, llega a la gobernación de la mano del PJ y como era de esperar su gestión tampoco iba a ser fácil, con un gobierno nacional en manos del PRO, de Mauricio Macri y su política liberal, trajo ajuste, recortes salariales, pérdida de empleo y un acampe frente a la casa de gobierno, que armaron jubilados, estatales y docentes entre otros sectores.

Ese acampe se extendió por casi medio año y fue retirado una madrugada, de una manera tan brutal que estuvo en riesgo la vida de muchos ya que había garrafas de gas en el lugar, los testigos dicen que aparecieron bomberos, gendarmería y otras fuerzas y limpiaron todo en plena oscuridad, al día siguiente no había quedado rastro del acampe ni de quienes estaban en él.

Los cuatro años de Bertone serán recordados por el brutal ajuste, la represión y algunos de sus ministros de los nunca más se supo nada, como el jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, o José Labroca en Economía, personajes de una perversidad manifiesta. Labroca es hoy el responsable de la UISE en Ushuaia, un personaje siniestro.

Bertone, ni siquiera entregó los atributos del mando a su sucesor, renunció antes de tiempo para asumir como diputada nacional y generó otro hecho insólito, su vicegobernador, asumió por 7 días como gobernador de la Provincia.

Fue precisamente Juan Carlos Arcando, quien entregó esos atributos a Gustavo Melella, quien venia de 8 años al frente de la municipalidad de Rio Grande y con una gestión sin muchos cuestionamientos, quién se haría cargo de la gobernación, después de ganar las elecciones en primera vuelta con el 54% de los votos.

Melella había construido su imagen alrededor del dialogismo, la producción local y la obra pública, buena relación con la prensa y un municipio abierto al diálogo, esto último cambiaría rotundamente luego de asumir su primera gestión, sus apariciones públicas son escasas y solo dialoga con algunos, que acuerden con su política.

Su primera gestión, quedó en deuda como muchas de las promesas de campaña, se alejó de los medios de comunicación, y los conflictos gremiales fueron casi diarios. Fue una de las provincias más beneficiadas por el envió de fondos de nación y una de las mas visitadas por funcionarios del kirchnerismo, durante los cuatro años de la presidencia de Alberto Fernández, sin embargo, esos fondos nunca llegaron a los más vulnerables y la pobreza aumentó, como el desempleo y se puede marcar como un logro la extensión del subregimen de promoción industrial hasta el 2038, pero se le cuestionó el ingreso de personas al estado, la instalación de un radar inglés en Tolhuín, gastos superfluos, como iluminar la casa de gobierno con luces led por casi 40 millones de pesos.

Melella, no ha logrado transformar la matriz productiva, ni generar hidrógeno verde como había prometido, tampoco se independizó del padrinazgo de nación y hoy mantiene un enfrentamiento con el presidente Javier Milei, junto a los gobernadores patagónicos, por los tarifazos quita de subsidios, recortes de coparticipacion, y demás ajustes que preocupan y mucho a los fueguinos.

Conclusión, después de 7 gobernadores la provincia, está en uno de los momentos más críticos de su historia, con una tasa de pobreza de casi el 31 %, más de 3500 puestos de trabajo perdidos en el primer cuatrimestre, si nuevos proyectos productivos, con funcionarios de la justicia, que cobran salarios de más de 9 millones de pesos, o del tribunal de cuentas, con más de $ 15.500.000, legisladores por encima de los 5 millones, pero con una demanda habitacional de más de 20 mil viviendas.

Más de 8 mil familias asistidas en comedores solo en Rio Grande y ocupado con una campaña electoral con socios políticos como el MPF, en un intento por quedarse con la municipalidad de Rio Grande, un botín que alguna familia, tradicional pretende como coto. También se embarcó en la búsqueda de una reforma constitucional que hasta ahora no logra apoyo de ningún espacio político.

No han cambiado muchas cosas en la provincia en los últimos 34 años, algunos se hicieron muy ricos, otros empobrecieron, hasta aquí el crecimiento fue habitacional, pero en lo que hace a políticas públicas o planificación para el desarrollo, no estaría pasando nada que sorprenda o, nos de una luz de esperanza, mucho menos con un gobierno nacional de ultraderecha, que, en esta provincia, ganó en Ushuaia y Tolhuín, toda una señal para los tiempos que vienen.

A pesar de todo, feliz cumpleaños Tierra del Fuego, ojalá vengan tiempos mejores para los que todos los días ponen un poco más de sí para seguir sosteniendo este lugar maravilloso.

N de la R: esta nota fue publicada el viernes 31/05/2024, donde ya se veía cual era el proceso que íbamos a sufrir, lo aclaramos antes que aparezcan los que se adjudican logros que no tienen y también para los que apoyaban a Milei y repentinamente desvian la atencion, diciendo lo que nosotros venimos diciendo desde que somo un medio de comunicación, hace 24 años que, no busca cargos políticos, ni recibe prebendas y por sobre todas las cosas trabajamos todos los días. Nosotros no buscamos información la confirmamos. Nos hacemos cargo, somos el único medio de la provincia que firma sus editoriales con linea de pensamiento propia.

Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar

Aquí la prueba, otra cosa, nosotros no mentimos y si le gusta que le mientan, lea otra cosa.