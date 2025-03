Se acabó la aventura de Rossi, la justicia resolvió que su denuncia por supuesta falsificación no constituye delito

La sentencia rechaza la causa penal de Paulino porque supuestamente se había falsificado la fecha del decreto. Se determinó que no es así luego de la pericia y algunos testimonios.

La constitucionalidad de la norma aún está por resolución del Superior tribunal de justicia.

Esto lo que hace es determinar que en el acto administrativo no hubo un delito penal al momento de la edición.

Y que no hubo abuso de autoridad ni falsedad ideológica, que se habría dado en la mal intención de falsificar qué es lo que planteo Paulino

Ushuaia, 14 de febrero de 2025

FUNDAMENTOS:

El titular del Ministerio Público Fiscal, por mandato del Superior

Tribunal de Justicia Provincial, ante Ja existencia de hechos con potencialidad

delictiva extrajo testimonios y requirió Ja instrucción del presente sumario,

conforme el artículo 168 del C.P.P.

Al respecto, es importante resaltar que la Ley 11 O de Ja Provincia de

Tierra del Fuego A.e.1.A.S, en su art. 66, establece que los Agentes Fiscales

tendrán a su cargo el impulso de la acción penal pública y se desempeñarán ( … )

de acuerdo con las funciones, atribuciones y deberes establecidos en los códigos

de procedimiento.

En esa tónica, resalto que nuestro sistema procesal se erige en Ja

necesidad principal del requerimiento fiscal para instruir el sumario por parte del

suscripto.

En este caso, las declaraciones del denunciante -posteriormente

ratificadas en sede judicial- revelaron dos hechos que, según su interpretación,

podrían constituir actos delictivos.

Por un lado, se señala la presunta alteración de la fecha del decreto

provincial nº 1654/24 por parte de funcionarios del Gobierno Provincial, Jo que

configuraría un delito de falsedad ideológica (art. 293 del C.P). Ver requerimiento

fiscal de ID D-70889 pag. 27.

Por otro, se menciona el caso de legisladores (M.C.) Emanuel

Trentino y Mónica Acosta, quienes -de acuerdo con la denuncia- habrían

asumido cargos en organismos públicos creados o aprobados por leyes dictadas

durante su propio mandato, situación que podría implicar un incumplimiento de

los deberes de funcionario público (art. 248 del C.P). Ver requerimiento fiscal de

ID E-823363.

Así las cosas, con el objeto de corroborar los términos de la

denuncia esta judicatura ordenó una serie de medidas que resultaron

esclarecedoras.

En ese sentido, además de Ja ratificación realizada por el

denunciante, se solicitaron informes a distintos organismos y poderes del Estado,

se recepcionó declaración testimonial al empleado de planta permanente de mayor

jerarquía de la Dirección General de despacho, control y registro, la cual depende

de la Secretaría de Coordinación Legal de la Secretaría Legal de Gobierno -tal

como fue solicitado por la parte presentante en la denuncia-, y se ordenó la

presentación de los dispositivos informáticos utilizados en el proceso de

confección del decreto en cuestión, para luego de ello realizar la exploración

forense correspondiente.

Dicha medida resulto trascendente para la sustanciación del proceso

ya que permitió la exploración de los elementos utilizados, y a partir de ello, la

posibilidad de contar con datos precisos sobre los hechos que requirió el fiscal

para su investigación.

Ahora bien, a efectos de realizar una valoración ajustada a derecho,

corresponde abordar los hechos en forma separada.

En primer lugar, enunciaré y desarrollaré los argumentos y los

elementos probatorios que se relacionan con la presunta falsedad ideológica del

decreto nª 1656/24.

Así, el Sr. Fiscal describió el primero de los sucesos a investigar de

la siguiente manera: «Corresponde investigar en autos, la conducta que habrían

desplegado funcionarios del Gobierno Provincial consistente en insertar o hacer

insertar en un instrumento público declaraciones falsas. Conforme surge de la

denuncia de Paulina Baltasar Jesús Rossi, funcionarios de las áreas competentes

del Poder Ejecutivo provincial habrían consignado falsamente como fecha de

suscripción del Decreto 1656124 el día 25 de julio de 2024, el cual además, fue

firmado irregularmente por la Ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo

quien no tendría facultades para ello conforme Ley de Ministerio nº 1511. Cabe

destacar, que el objeto de dicho acto sería convocar a elecciones convencionales

constituyentes conforme lo dispuesto en la Ley provincial nº 1529, siendo que la

fecha límite de ese proceso sería el 26 de julio de 2024, por lo que se habría

antedatado la fecha de suscripción del Decreto, a los fines de evitar las

consecuencias legales que acarrea la perención del plazo. »

En concreto, en la acción de inconstitucionalidad promovida por el

Sr. Rossi, la cual dio origen a la presente, se alega que funcionarios públicos

habrían antedatado la firma del decreto nº 1656 para simular cumplimiento de

plazos legales. En ese mismo acto habrían incluido la rúbrica de la ministra de

Obras Públicas, Gabriela Castillo, sin facultades para suscribir actos electorales

según lo que estipularía la Ley de Ministerios Nº 1511.

Así, conforme las circunstancias de tiempo, modo y lugar que

quedan plasmadas en dicha pieza, la situación fáctica encuadraría típicamente en

las previsiones del artículo 293 del Código Penal, esto es, el delito de «falsedad

ideológica».

Nótese que, el daño invocado debe revestir un carácter efectivo o, al

menos, plausible, descartándose su configuración en supuestos meramente

hipotéticos.

Ese perjuicio no admite su presunción automática, sino que debe

acreditarse mediante prueba idónea Vale recordar que, el Derecho Penal en su

función tutelar, se aplica únicamente ante una afectación concreta o un riesgo real

y actual para los bienes jurídicos.

Ahora bien, a partir de los conceptos enunciados corresponde

analizar en forma sistemática y gradual los elementos obrantes en la causa de

marras, para luego, determinar si los mismos dan lugar -<:orno se enunció- a la

configuración del delito enunciado en el artículo 293 del Código Penal.

Vale recordar que el denunciante, en su ratificación (ID A-316351),

sostuvo que era de público conocimiento que el viernes 26 de julio del 2024 se

realizaría un acto donde las autoridades suscribirían el documento en cuestión, lo

cual no pudo realizarse debido a un apagón general, lo que, a su entender, habría

imposibilitado su confección, rúbrica y registro.

Además, con el fin de corroborar sus expresiones, solicitó que se le

recepcione declaración testimonial al responsable de planta permanente del área

donde se confeccionó el decreto, así como también que se periten los equipos

informáticos utilizados.

Así las cosas, el Sr. Domingo Enrique González -empleado de

planta permanente de la Dirección General de despacho, control y registro, la cual

depende de la Secretaría de Coordinación Legal de la Secretaría Legal de

Gobierno-, declaró que es en su área donde se procesan formalmente los proyectos

de decretos, y que él personalmente trabajó en el documento que luego fue

registrado con el número 1656/24. Asimismo, declaró que en esa oportunidad le

informaron que la convocatoria a elecciones era para el día 1 O de noviembre del

2024.

En ese sentido, recibió en su oficina el archivo que contenía el

decreto de convocatoria a elecciones para convencionales constituyentes, y que

luego de ajustar el formato de este, el día 25 de julio de 2024 procedió a

imprimirlo y entregarlo para que sea rubricado junto con otro grupo de decretos,

los cuales también fueron firmados ese día.

Por otra parte, el testigo manifestó que el día 26 de julio se

asentaron y numeraron todos los decretos para con posterioridad a ello registrarlos

y entregarle una copia certificada de estos al responsable del Boletín Oficial para

que, el día 30 de julio del 2024, proceda con su publicación CID A-316349). Esta

última circunstancia no fue controvertida.

Sumado a lo anterior, y como adelanté, se dispuso la exploración de

los equipos y dispositivos informáticos utilizados en el proceso, tarea que permitió

En concreto, los técnicos realizaron una copia ··/dé los

dispositivos informáticos, para luego de ello explorarlos y analizar la información

obtenida.

Así, en la pericia incorporada como ID E-893602 aparece una

huella digital que resulta totalmente relevante para el devenir de la investigación.

A continuación, detallaré lo encontrado.

Como elemento preponderante surge el nomenclado como «Nº 6»,

allí se encuentran los datos extraídos de la computadora Ali In One marca Soyo.

De dicha exploración surge un archivo llamado «Decreto convoca a

elecciones convencionales constituyentes». El mismo fue creado el 24 de julio del

2024 y modificado el 25 del mismo mes y año.

De la compulsa de ambos documentos surge que la última versión

aparece rectificada y posee los cuadros para el visado oficial.

Dicha circunstancia concuerda con lo manifestado por el Sr.

González en la testimonial previamente citada. Allí declaró que «no recuerda el

momento en que les pasaron el proyecto del decreto que luego fue registrado

como 1656124, pero si recuerda que la impresión del mismo fae el día 25 de julio

del 2024. [Y que] la misma se realizó en la oficina del dicente».

También se detectó un documento guardado como «Enviar decreto

convocatoria convencionales constituyentes», el cual fue creado y modificado el

día 25/07/24. Nótese que en el cuerpo de los mencionados archivos aparece la

fecha de convocatoria a elecciones, pero no así el número de decreto. Ello, debido

a que aún estaba en proceso de registración.

Asimismo, de la compulsa surgió un archivo denominado «Envía

decreto convocatoria convencionales constituyentes a la Vicegobernadora», el

cual fue creado el 29 de julio de 2024 y modificado el 30 del mismo mes y año.

Como dato relevante se destaca que en el texto de la nota -tanto en su versión sin

formato, como en la edición final-, ya aparece el número de decreto provincial

1656/24.

Por su parte, en relación con el PDF hallado entre los «elementos nº

6», los expertos que realizaron la exploración forense destacan que «del análisis

de sus metadatos, el mismo fae generado mediante el proceso de escaneo de

imágenes y posterior conversión a PDF, con un dispositivo Samsung M4580FX

Mediante protocolo de almacenamiento USB, resguardándose en un dispositivo

de almacenamiento portátil con dicha colectividad». ID E-893602 pag. 5.

El referido archivo se denomina «Copia certificada Decreto Pcial.

1656-24 y en su previsualización se puede observar que es la copia fiel del decreto

provincial nº 1656/24. Cabe aclarar que este archivo, a su vez coincide con el

encontrado en el pendrive analizado en el «elemento Nº 11 «.

En el «Elemento Nº 11», se analizó el pendrive «Hikvision 16GB».

Las resultas de la compulsa técnica arrojaron que el 30/07 /2024 a las 10:30:55

horas se introdujo un archivo de PDF, el cual se denomina «Copia certificada

Decreto Pcial. 1656-24».

Así las cosas, de la compulsa comparativa entre el documento

recuperado y el decreto original resguardado surge que el documento almacenado

en el dispositivo es una copia fiel del original. Véase que esto resulta conteste con

lo declarado por el Sr. González cuando sostuvo que el decreto original se

encontraba a resguardo en su oficina y que luego «envían a la Dirección de

Boletín Oficial una imagen de una copia fiel a través de un pendrive «.

Es importante destacar que los peritos actuantes concluyeron que

«al analizar los dispositivos conectados en el elemento Nº 6, se puede afirmar

que el Pendrive Hikvision identificado como elemento Nº 11, fue conectado en

dicho equipo de computación». ID E-893602 pag. 7.

V ale recordar que la computadora que contenía los «elementos nº

6» era la utilizada por el declarante González y que el dispositivo de

almacenamiento portátil también se encontraba a resguardo en la oficina del

nombrado, tal como anunció en su declaración.

De la pieza procesal referida también surge que del CPU marca CV,

modelo CX73421 – nomenclado por los expertos como «Elemento 3», se

recuperaron dos archivos.

Uno denominado «Nota al juzgado elector», el cual fue creado el 29

de julio y modificado el 30 de julio del 2024, y otro que se llama «Nota a

Jefatura», con fecha de creación del 30/07/24 y última modificación el 31 del

mismo mes y año.

En ambos casos se puede apreciar que en su redacción incluyen el

número de decreto 1656/24, lo que implica que al momento de la confección de

las notas el documento cuestionado ya se encontraba registrado.

En definitiva, a partir de los elementos recuperados se puede

reconstruir la siguiente cronología.

Entre el 24/07 /24 y el 25/07 /24 se creó, rectificó e imprimió el

decreto cuestionado.

El 25/07 /24, luego de la firma del documento se creó el borrador de

la nota en la que ponen en conocimiento a la Vicegobernadora de la convocatoria

a elecciones. Allí incorporan la fecha del «1 O de noviembre de 2024», pero no así

el número de decreto, pues aún estaba pendiente de registro.

El 29/07 /24 se confecciona una nota al Juzgado Electoral provincial

en dónde se informa lo decretado. Además, en el cuerpo del do·Gul:neintó»cifiuéé el

número 1656/24. Ello así, debido a que el decreto original ya se encontraba

asentado, numerado y registrado. Esto descarta que el documento hubiera sido

rubricado el día 30 como deslizó el denunciante.

Entre el 29/07 /24 y el 30/07 /24 se completa la nota en la cual ponen

en conocimiento a la Vicegobernadora de lo resuelto. A diferencia de la versión

del día 25/07 /24, en esta ya aparece el número de decreto.

El 30/07 /24 se remite a la Dirección de Boletín Oficial por medio de

un pendrive la copia certificada del decreto provincial nº 1656 protocolizado.

El 30/07/24 se realiza una nota dirigida a Jefatura de Gabinete

informado lo dispuesto en el decreto provincial nº 1656/24.

Como señalé anteriormente, los datos obtenidos de los dispositivos

informáticos resultaron de vital importancia para corroborar lo enunciado por el

testigo, ya que sin la exploración de los equipos utilizados en el proceso de

confección no hubiera sido posible reconstruir materialmente lo acontecido.

De lo valorado se desprende que no existen elementos objetivos de

prueba que señalen que algún funcionario del gobierno provincial hubiera

insertado falsamente la fecha del 25 de julio del 2024 en el decreto nº 1656/24.

Por el contrario, es posible afirmar sin margen de dudas que en el

documento objetado no hay una declaración falsa inserta, ni una alteración de un

hecho, ni un posible perjuicio (elementos objetivos del tipo penal).

En relación con este último punto, en su faz constitutiva, el artículo

293 del C.P. exige que la declaración falsa pueda dañar o menoscabar intereses

jurídicamente protegidos, lo que en el caso de autos no sucedió, por lo que ello no

puede ser utilizado como argumento para sostener una presunta e indeterminada

intencionalidad lesiva.

En consecuencia, en el caso de marras no se reúnen los requisitos

normativos necesarios para que exista reprochabilidad penal.

Sobre la presunta falta de facultades de la ministra Gabriela Castillo

para firmar el decreto nº 1656/24, es relevante señalar que la Ley de Ministerios

nº 1511 establece en su artículo 2 que los decretos reglamentarios deben ser

suscritos conjuntamente por el Gobernador y el jefe de Gabinete. Sin embargo,

dicha norma autoriza expresamente que otro Ministro asuma esta función en caso

de ausencia del mencionado funcionario.

En esa dirección, el decreto provincial nº 3209/23 establece el

orden de sustitución de los Ministerios y Secretarios de Estado previstos en la Ley

Provincial Nº 1511, para los casos de vacancia, ausencia de la Provincia, licencia,

comisión, enfermedad, recusación y /o excusación, de la siguiente manera:

«(…) 1. El Ministro Jefe de Gabinete será sustituido por el Ministro

de Obras y Servicios Públicos, y en caso de ausencia de éste último, por los

reemplazos establecidos para el mismo. (…) »

Así, la propia norma es clara en cuanto a las facultades de la

nombrada para rubricar el documento cuestionado.

Ahora bien, en el supuesto caso que la firma del Gobernador

hubiera sido acompañada por una persona incompetente, este hecho podría

generar un vicio administrativo -y no susceptible de reprochabilidad penal- que

excede a la órbita jurisdiccional de este Tribunal.

Como precisó Roxin «La falsedad exige una contradicción entre lo

declarado y la realidad. La incompetencia del funcionario es un defecto de

forma, no una falsedad». (Roxin, Derecho Penal. Parte Especial, 2012, p. 289).

Así las cosas, en base a lo meritado entiendo que con relación a

Gabriela Castillo tampoco se encuentran constituidos los aspectos objetivos que

requiere el delito de falsedad ideológica, o alguna otra figura penal.

En cuanto a la faz subjetiva, resalto que, al no cumplirse con los

elementos objetivos del tipo, se colige con suficiencia que ninguno de los

indicados actuó con intencionalidad dolosa. Ello, además se respalda en que no

existen elementos de prueba en la causa que señalen lo contrario.

En definitiva, la falsedad ideológica exige la existencia de un

instrumento público alterado dolosamente mediante la inserción de datos falsos, y

que dicha circunstancia tenga potencial para causar un perjuicio real.

Circunstancias que -en el caso de marras-, tal y como expuse, no ocurrió.

De allí que, en los casos desarrollados, ante la vigencia de las

normas y la jurisprudencia destacada en párrafos precedentes, deba considerarse

que el presente caso se encuentra enmarcado en las previsiones del artículo 178,

segundo párrafo del C.P.P.P., y así, corresponde en mérito a ello el rechazo del

requerimiento fiscal de instrucción por cuanto el hecho traído a conocimiento no

constituye delito.

Expuesto cuanto antecede, corresponde proseguir con la segunda

plataforma fáctica descripta por el Sr. Fiscal Mayor.

Al respecto el nombrado señaló «Corresponde investigar la

conducta que habrían desplegado funcionarios públicos consistentes en haber

dictado y/o ejecutado resoluciones u órdenes contrarias a la constitución y leyes

provinciales, o no haber ejecutado las leyes cuyo cumplimiento les incumbiere.

En concreto, los legisladores mandato cumplido, Emmanuel

Trentino y Mónica Acosta, en el ejercicio de sus funciones como miembros de la

Legislatura Provincial, votaron favorablemente para la aprobación de la Ley Nº

1.511 (aprobada el 13 de diciembre de 2023).

En ese contexto, el Sr. Rossi denunció que Trentin b1:ía ~ó

el cargo de Secretario en la Secretaría de Enlace Legislativo, y Acosia asumió

como Viceministra del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, ambos en

contraposición al art. 92 inc. 4 de la Constitución Provincial, dado que ambas

dependencias fueron creadas por la Ley de Ministerios nº 1.511.»

En concreto, el Sr. Rossi alega que tanto Trentino como Acosta

habrían creado o aprobado cargos públicos durante sus mandatos de legisladores,

para luego ocuparlos. Ello, en violación de lo dispuesto por el artículo 92 inciso 4

de la Constitución Provincial, situación que podría implicar un incumplimiento de

los deberes de funcionario público (art. 248 del C.P).

Así, el Código Penal establece que: «Será reprimido con prisión de

un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario

público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes

nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase

existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. »

La descripción normativa establece tres conductas típicas: dos de

carácter activo y una omisiva, cuya característica central es el abuso funcional.

Este concepto implica que el funcionario público utiliza las potestades inherentes

a su cargo para violar la Constitución o las leyes, mediante las siguientes

acciones:

a) Dictar resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o al

ordenamiento jurídico;

b) Ejecutar disposiciones que contravengan el marco legal vigente;

c) Omitir el cumplimiento de leyes cuya aplicación es

responsabilidad del funcionario.

Cabe aclarar que el abuso no radica en una interpretación errónea o

equívoca de la Constitución (Nacional o Provincial) o de la ley, sino en realizar

actos expresamente prohibidos por el orden jurídico o ejercer facultades de

manera arbitraria, incluso si estas no están formalmente vedadas.

Respecto al «deber» mencionado en el art. 248 del Código Penal,

este deriva exclusivamente de la ley -por mandato de esta- y no de normas

reglamentarias. Sostener lo contrario implicaría una ampliación indebida del tipo

penal, lo que, en última instancia, contradiría los principios de una administración

de justicia recta y respetuosa de los derechos fundamentales.

En cuanto la concurrencia de los elementos normativos del tipo

penal, la jurisprudencia sostiene que » … es necesario para poder afirmar la

tipicidad del delito de abuso de autoridad que el encuadre objetivo se complete

con la presencia del dolo, esto es, que el funcionario público haya tenido

conocimiento y voluntad de realizar todos y cada uno de los elementos del tipo

objetivo. El abuso -entendido como el uso incorrecto, arbitrario e improcedente

de una facultad jurídica- no radica en la simple extralimitación objetiva sino en

el conocimiento y voluntad de esa extralimitación lo que configura el mentado

aspecto subjetivo, que es precisamente el límite demarcatorio que separa el abuso

de autoridad de la simple irregularidad funcional.» Superior Tribunal de Justicia

de Santiago del Estero en el caso «Nieto, Norma Nelly s/d Abuso de Autoridad

e.p. Bravo, Silvina Gabriela» del 25 de febrero de 2014.

Para afirmar la tipicidad del delito, es necesario que el encuadre

objetivo se complete con su aspecto subjetivo, es decir, la presencia de dolo. El

funcionario público debe haber tenido conocimiento y voluntad de realizar todos y

cada uno de los elementos del tipo objetivo.

Explicado lo anterior, corresponde desarrollar la situación

particular de las personas mencionadas en la denuncia.

La Sra. Acosta se desempeñó como legisladora provincial por

mandato popular durante el período legislativo 2019-2023, el cual concluyó el 15

de diciembre de 2023, según consta en el sitio oficial del cuerpo deliberativo.

Dos días después, el 17 de diciembre de 2023, fue designada por el

Gobernador Gustavo Melella mediante el Decreto Nº 3164/23 como viceministro

de Bienestar Ciudadano y Justicia, dependiente del Ministerio de Bienestar

Ciudadano y Justicia. Sin embargo, ese cargo no fue creado por la ley 1511 en

cuya sanción intervino Acosta como legisladora.

Esa sola circunstancia, como vaticino oportunamente la defensa de

la referida, descarta el hecho denunciado.

Pero eso no es todo. La nombrada no ejerció dicho cargo ni percibió

remuneración alguna por el mismo. Prueba de ello son los recibos de sueldo

incorporados en autos como ID E-858148.

El 17 de diciembre de 2023, el Gobernador dictó el Decreto Nº

3167 /23, mediante el cual aprobó la estructura política del Ministerio Jefatura de

Gabinete. Dicho decreto, junto al Nº 3164/23 que designó a Mónica Acosta como

viceministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, fue publicado en el Boletín

Oficial Nº 5512/23.

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2023, la Vicegobernadora

Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo, dictó el Decreto Nº 3294/23,

incorporando a partir de la misma fecha (17/12/2023) la Secretaría de Asuntos

Comunitarios y sus dependencias a la estructura mencionada.

De acuerdo con la documentación obrante, el 4 de enero de 2024, la

Vicegobernadora Urquiza, en su calidad de titular interina del Poder Ejecutivo,

identificó un error administrativo de encuadre y dictó el Decreto Nº 0013/24.

Mediante su artículo 1°, dejó sin efecto el cargo de viceministra de Bienestar

Ciudadano y Justicia, y en el artículo 4° designó a Mónica Acosta como secretaria

de Asuntos Socio-Comunitarios, cargo que ha ejercido desde el 17 de diciembre

de 2023 y que mantiene en la actualidad.

Cabe destacar que, desde dicha fecha, la nombrada únicamente ha

percibido la remuneración correspondiente al cargo de secretaria de Asuntos

Socio-Comunitarios. No existen elementos probatorios que permitan sostener que

haya ejercido funciones como viceministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, tal

como establecía el Decreto Nº 3164/23, posteriormente rectificado.

En definitiva, el cargo que ocupa Acosta no fue creado con su

participación. Este hecho reviste trascendencia a la luz del artículo 94, inciso 4, de

la Constitución Provincial de Tierra del Fuego A.e.l.A.S, el cual prohíbe a los

legisladores ocupar cargos que hubieran contribuido a crear durante su mandato,

con el fin de evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en la gestión

pública.

En consecuencia, no se advierte que la nombrada haya dictado

resoluciones contrarias a la Constitución, ejecutado disposiciones ilegales u

omitido el cumplimiento de obligaciones legales, toda vez que no intervino en el

proceso de creación del cargo que posteriormente le fue asignado.

Por lo expuesto, la conducta atribuida por el Sr. Fiscal a Mónica

Acosta carece de los elementos normativos requeridos para configurar el tipo

penal invocado.

Respecto a la situación del Sr. Emanuel Trentino, se destaca que el

17 de diciembre de 2023, el Gobernador expidió el Decreto Provincial Nº

3131123, mediante el cual se lo designó como Secretario de Enlace Legislativo.

Sin embargo, el nombrado no aceptó dicho cargo, no tomó posesión

de este ni percibió remuneración alguna por tal concepto, circunstancia que

evidencia la ausencia de intencionalidad lesiva en su conducta.

Posteriormente, en enero de 2024, el Sr. Trentino fue convocado por

el Gobernador para integrar su equipo como Secretario de Gestión Ejecutiva,

designación formalizada mediante los Decretos Provinciales Nº 196/24 y Nº

200/24, los cuales establecieron sus funciones a partir del 1 º de febrero de 2024.

Dicho nombramiento se encuentra respaldado por los recibos de

sueldo obrantes en autos, los cuales acreditan que el cargo fue asumido en la fecha

indicada. Ver ID E-858128.

Cabe precisar que esta designación no derivó de un acto

administrativo o normativo en cuya elaboración o aprobación Trentino hubiera

participado durante su mandato como legislador.

Al igual que en el caso anterior, la función asignada carece de

vinculación con sus labores legislativas previas, por lo que su conducta no

infringe lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Provincial de Tierra del

Fuego A.e.l.A.S.

En consecuencia, no se configuran los elementos objetivos del

delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, toda vez que el nombramiento

no involucró conflicto de interés ni incumplimiento de prohibiciones legales

asociadas a su anterior ejercicio legislativo.

Así, en base a las reglas lógicas de subsunción y juicio de tipicidad,

sobre la segunda plataforma fáctica descripta por el Sr. Fiscal tampoco resulta

jurídicamente posible avanzar sobre la adecuación normativa y su

perfeccionamiento a partir de una premisa fáctica que adolece de potencialidad

delictiva.

De allí que, en los casos desarrollados, ante la vigencia de las

normas y la jurisprudencia destacada en párrafos precedentes, deba considerarse

que el presente caso se encuentra enmarcado en las previsiones del artículo 178,

segundo párrafo del C.P.P.P., y así, corresponde en mérito a ello el rechazo del

requerimiento fiscal de instrucción por cuanto el hecho traído a conocimiento no

constituye delito.

Finalmente, corresponde remitir copia de la presente al Superior

Tribunal de Justicia de la provincia, para su conocimiento y a los fines que estime

corresponder

Por ello;

RESUELVO:

I. RECHAZAR el requerimiento fiscal de instrucción de hoja 14

(ID D-70889) por considerar que el hecho investigado no constituye delito.

11. RECHAZAR el requerimiento fiscal de instrucción de hoja 83

(ID E-823363) por considerar que el hecho investigado no constituye delito.

Ill. REMITIR copia de la presente al Superior Tribunal de Justicia

de la provincia, a sus efectos.

/

Registrar, notificar y oportunamente, are ivár.