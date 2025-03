El peor error de los libertarios, creer que los opositores son defensores de los que ya gobernaron este pais.

Rio Grande 01/03/2025.- El peor error de los libertarios es creer que quienes no somos funcionales al desastre que están llevando adelante en este país, somos defensores de lo que padecimos durante los últimos 16 años. Para nada, se están distrayendo con eso, mientras otras fuerzas políticas van sumando adherentes y planificando a futuro. Las personas que no creemos, en este gobierno, no creemos en Mauricio Macri, o en los supuestos socialistas y/o izquierdistas, no creemos en palabras, creemos en los hechos y los hechos están a la vista, no han hecho nada por este país en los últimos 50 años, como no sea enriquecerse, mientras el pueblo es cada vez más pobre.

El populismo, socialismo o izquierda, son expresiones de deseo, no hay posibilidad de unidad porque siguen pensando que son imprescindibles, que son el ombligo del mundo e incapaces de hacer una mínima autocritica de porque Javier Milei es el presidente de este país, si ellos eran los imprescindibles, evidentemente no lo eran y no lo son hoy.

La gente esta pidiendo un cambio, y ese cambio no se lo puede dar lo que ya vivimos y que terminó con 223% de inflación, 20 millones de planes, cero generación de empleo, subsidios sin control, que obviamente todo el mundo aprovechó y nunca se quejó, pero ahora sí y así podríamos seguir por meses, pero lo concreto, lo real es que es necesaria una opción que no represente ninguno de los dos extremos, que vuelva a las raíces de la política. En tierra del Fuego hasta ahora hay una sola opción si es que están dispuestos a sostener lo que dicen y no como ya vimos que, llegan a Ushuaia y se transforman en desconocidos.

Esto ha pasado con todos los gobernadores, de hecho, después se quedan a vivir allá, y no vuelven a esta ciudad que les da el cargo y después la tratan como lo peor, peleas infantiloides, egos, yoismo y lo peor de la mala política ¿en beneficio de qué?, de nadie, solo de ellos y sus objetivos personales, por eso cuando alguien dijo, “no somo eso y no queremos estar ahí”, nos pareció que era una posibilidad, pero solo eso, una posibilidad, aun falta para las elecciones generales, pero las de medio tiempo van a dar un mensaje sobre eso, o se cambia o se cambia, no hay opciones.

El tiempo se acaba y es tiempo de asumir errores, y los errores más grandes, donde están los fondos, donde está la industria, donde están los recursos naturales, que jamás se explotan y que estañen todos los discursos, pero jamás se ponen a producir. El estado presente, no es un estado emitiendo moneda para tapar agujeros, sino poniendo en marcha la industria, la producción y por ende el empleo, todo eso no se vio antes, no se ve ahora y es lo que el país necesita para funcionar, es el combustible, la protección de la industria nacional, terminar con la burocracia, el desmedido gasto del estado. El que pueda ser capaz de lograr esto haciendo de la política la herramienta real del desarrollo, tiene alguna aspiración, sino seguirá siendo la derecha la que termine de destruir este país, ante la impasividad de la oposición, sea esta del color político que se.

L agente se cansó de ver a funcionarios ricos diciéndoles como tienen que vivir, vestidos como lumpenes, pero viviendo en mansiones, cobrando jubilaciones de varios millones, viajando permanentemente por el pais, mientras esos que dicen representar apenas llegan al 15 de cada mes, toman a la gente por idiota, se les ríen en la cara, mientras le explican el marco teórico de porque se están cagando de hambre pero ellos viven como duques.

Ya es tiempo de que esta gente desaparezca de la política, demasiado daño han causado, demasiada plata se han llevado para querer seguir saqueando el estado en beneficio propio, den un paso al costa, váyanse a sus casas y dejen de joder a la gente y a este pais, que no se los merece, dejen de dar clases de moral con la bragueta abierta, han hecho cosas horribles en nombre de la democracia y el federalismo. Son una corporación con acuerdos de silencio, ocultamiento de información, al igual que Milei hablan con quien les facilita las respuestas, solo falta el guion es realmente vergonzoso. En esta provincia es mas fácil hacer silencio que decir la verdad.

Armando Cabral.