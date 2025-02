SUTEF plantea un alarmante panorama de las instituciones educativas

Es alarmante el panorama de los jardines, escuelas y colegios de la provincia a días del inicio del Ciclo Lectivo 2025.

Debemos señalar que esta situación se da en el marco de la “emergencia de infraestructura educativa” declarada por el actual gobierno provincial hace 5 años. Es decir, el gobierno tiene la posibilidad de disponer de fondos de rápida designación para llevar adelante las obras necesarias.

Es preocupante que, con la emergencia vigente, durante el receso no se hallan desarrollados las obras que den solución a las problemáticas edilicias. A esto, debemos sumar que el receso invernal del 2024 fue prolongado por decisión del gobierno para realizar trabajos de infraestructura. Es difícil entender que al día de la fecha las instituciones no se encuentren en condiciones óptimas.

A raíz de un relevamiento preliminar realizado se desprende la siguiente información:

→ Más del 80% de las instituciones educativas necesitaba trabajos de mantenimiento y reparación. Los mismos fueron solicitados para ser realizados durante el receso de verano, sin embargo, se pudo constatar que en solo el 5% de las instituciones se realizaron los trabajos requeridos, y en un 43% se realizaron de manera parcial.

→ En el 52% de las instituciones no se observaron intervenciones en infraestructura.

→ El 31% de la las instituciones relevadas no estaría en condiciones para dar clases y a esto le sumamos que el 52% estaría con la posibilidad de brindar clases de forma parcial.

A continuación, detallamos algunas de las condiciones edilicias de establecimientos de la provincia, que con el transcurso del tiempo iremos ampliando la información:

Colegio Técnico Provincial «Olga B. de Arko»: se encuentra sin medidores de gas, con lo cual el establecimiento no tiene calefacción, y no está apto para actividades. El lunes 17 de febrero debería empezar la etapa de recuperación de estudiantes.

Colegio Provincial Ramón Alberto Trejo Noel: en varias de sus aulas hay tomacorrientes que no funcionan, falta reponer luminaria, calefacción en oficinas, continúan los olores de cloaca en la planta baja del ala vieja y hay sectores de la institución sin servicio de agua.

Centro Polivalente de Arte Diana Cotorruelo: no se realizaron trabajos durante el receso. Los baños se encuentran en malas condiciones, lo cual imposibilita su uso; la administración no cuenta con baño; no se realizaron trabajos en el salón de música, lo que no permitió el desarrollo de clases durante 2 meses.

Colegio Soberanía Nacional: no se realizaron trabajos durante el receso. Presenta los mismos problemas del 2024: olores nauseabundos en algunos sectores, dependencias sin luz, cocina sin gas.

Jardín de Infantes Nro. 14 Caramelos Surtidos: el techo del sector de gabinete se encuentra dañado producto de una pérdida de agua en uno de los radiadores del sistema de calefacción, lo que además generó daño de documentación y equipos informáticos.

Jardín de Infantes Nro. 5 Tol Olejce: se encuentra con los baños del personal docente con goteras en mochilas y baños de estudiantes con mochilas rotas; hay bachas de salas con goteras y falta de mantenimiento; las puertas de emergencia están inhabilitadas en sala verde y biblioteca, y una de las salas se encuentra sin puerta de emergencia lo que implica que estudiantes y docentes no tengan escape ante una emergencia; la cocina del jardín se encuentra desconectada y sin mantenimiento; en el área de calderas hay escombros y goteras; el patio interno se encuentra con acumulación de objetos, lo que imposibilita su uso y establece un riesgo para estudiantes que asisten al jardín.

Jardín de Infantes Nro. 13 Zhioshi: durante el ciclo escolar 2024 tuvo graves inconvenientes con el funcionamiento de la caldera, fue la principal causa de la suspensión de actividades perjudicando la cotidianidad del mismo. El personal docente debe cumplir funciones en otros establecimientos.

Jardín de Infantes Nro. 23 Tolklevele: faltante en tapa de inodoros de estudiantes; en diferentes sectores de la institución -como lo son salas y baño de discapacidad- se ven cerámicos rotos, con riesgo de desprendimiento; en el SUM se cayeron zócalos y no se han colocado zócalos en puertas para evitar el ingreso de tierra y frío; no se cambió una de las puertas de emergencia que se encuentra deteriorada. Desde hace más de 2 años no se realizan trabajos de pinturas.

Escuela Provincial Nro. 8 General José de San Martín: se encuentra en obra, sin calefacción y con pasillos con filtración de agua, lo que imposibilita la actividad escolar diaria.

Escuela provincial Nro. 32 IYU: se encuentra sin calefacción en el ala izquierda de la institución, perdida de agua en los baños de estudiantes, las paredes y techos con humedad en gran parte de la institución, lo que demandaría un trabajo de mantenimiento y pintura de todo el establecimiento.

Escuela Provincial Nro. 16 Dr. Arturo M. Bas: se encuentra sin medidor de gas, con lo cual está inhabilitada para la actividad escolar, por lo que la docencia debe cumplir tareas en otro establecimiento.

