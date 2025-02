¿Realidad virtual o realidad real? que se pretende mostrar a una sociedad endeudada, sin trabajo y empobrecida.

Rio Grande 22/02/2025.- Que es lo que se le está “vendiendo” al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Que se intenta cambiar en medio de un desastre económico pocas veces visto y donde solo se benefician los grandes capitales, hablamos de más de 300 millones de dólares, un poco lejos del empleado de una fábrica, un empleado público, un ama de casa, un profesional independiente, un técnico, un docente o un autónomo. Se dan porcentajes falsos, inflación incomprobable, estadísticas inventadas, empleo y desempleo ficticios, salarios inexplicables, ¿de que hablan cuando hablan de economía?, quien les hizo creer que esto está funcionando, es un delirio, a 14 meses de asumir este gobierno, argentina no tiene inversiones externas, las provincias están fundidas, El rabino amigo de Milei, que se ha transformado en el Lázaro Báez del Gobierno nacional no para de hacer negocios. El presidente no puede hilvanar tres frases juntas si no se las soplan al oído, esto es una vergüenza mundial.

Esta locura de sectores afines al gobierno nacional que, como toda respuesta al caos generalizado, te dicen “es exactamente lo que vote”, realmente llaman la atención, porque lo que cuentan no tiene nada que ver con lo que en realidad pasa y esto, ya no es negacionismo, es mezquindad y crueldad, es ni siquiera intentar ponerse en el lugar del otro, es no tener la más mínima empatía por los que hoy ya no tienen acceso a:

Una obra social.

Un trabajo digno

Un salario digno

Un transporte digno

Una jubilación digna.

Una vivienda digna.

Es doloroso escuchar a personas supuestamente inteligentes que, se alegran cuando convierten el Banco Nación en sociedad anónima, El Banco de la Nación Argentina, más conocido como Banco Nación, es un banco público fundado el 26 de octubre de 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini mediante la Ley N.º 2841, comenzando a funcionar el 1 de diciembre de ese año en la sede central ubicada en la ciudad de Buenos Aires, tiene 739 sucursales en todo el país, 11 en el exterior y 17.000 empleados, es el único Banco que está en cada rincón del país. Ahora ya con amenaza de cierre de sucursales y despidos. ¿Y un legislador de la provincia de Tierra del Fuego, se alegra de esto?, que clase de representante votaron.

Quienes salieron a defender el Banco Nación en Tierra del Fuego, lo mismo que pasó con el ENACOM, Radio Nacional, INTA, Procrear, primera Vivienda, la obra pública, todo eso significó y significa gente en la calle, pérdida de empleo, caída de consumo, cierre de comercios, pero a nadie le importa, menos aun a quienes cobran mas de 5 millones por mes, y hasta 20 millones en esta provincia.

Ahora, en esta nueva estrategia de la política de entre gallos y media noche, donde te vas a dormir con un decreto y te despertas con otro que, dice que ya no tenes trabajo que, ahora trabajas en una sociedad anónima, o que te quedan 96 horas para renunciar, adherir a un retiro voluntario o irte, ¿esto se puede ignorar?, cuando cuesta silenciar a los trabajadores textiles, a los trabajadores en negro, a los autónomos, monotributistas, que son los que pagan el despilfarro de la política, como es que se controla a un tipo que tiene ingresos pro debajo de la canasta básica con 10 años de antigüedad en el empleo y no a un vago que cobra 11.686.000 pesos por no hacer nada, someter a sus empleados al escarnio público, no discutir salarios, perseguir, grabar y filmar a quienes no se someten a sus criterios, ni siquiera es llamado a dar explicaciones.

Esto es lo que está pasando y algunos se preocupan tanto en esconder, la pobreza de millones de argentinos, la pobreza en Tierra del Fuego, los salarios de miseria de trabajadores, jubilados, ingresos de un cuarto de la canasta básica, solo alimentos, el promedio salarial de Tierra del Fuego es de $ 524.500 y la canasta básica total para una familia de 4 personas, es de $ 3.000.000.

Que es lo que le están tratando de vender a la gente, que no son pobres, que viven bien, que pueden ahorrar, que no hay inflación.

¿En serio?, creen que la gente es idiota que no se da cuenta, que cobra, paga las cuentas y no le queda un peso y lo que le queda es para sobrevivir hasta fin de mes, pueden ignorar que en Ushuaia hay personas en situación de calle durmiendo en un cajero, que en Rio Grande hay gente revolviendo la basura, que pululan cientos de vendedores ambulantes.

Están negando lo que está a la vista, es casi una perversión ocultar esto, pero lo hacen, solo miran a los que manejan el poder económico, y hablamos de poder económico, no de comerciantes comunes, de la tienda o el multirubro, y esos no están aportando nada, de nada.

No hay derrame, no hay dinero, no hay circulante, solo los chantas o los que se benefician de este gobierno libertario, pueden decir eso, y defender lo indefendible solo tiene una explicación, sino es muy raro que alguien sea tan perverso como para alegrarse con la muerte de jubilados a los que los dejaron sin medicamentos, por el aumento de la pobreza, decir que se recuperó el empleo porque hay 9470 personas trabajando, cuando el tope de producción en Rio Grande solamente había mas de 16 mil empleados en fábricas.

El manotazo al FAMP

Y hablando de fábricas, el gobierno nacional acaba de pegarle otro recorte a los ingresos de la provincia, esta vez se queda con el 40% del Fondo para Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), 151 millones de dólares que aportaron los fueguinos, las empresas fueguinas, pasaron 24 hs y el único que se pronuncio sobre esto fue el Dr. Gastón Diaz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rio Grande. Esto según el diputado Libertario Pauli, no es así, y no está de acuerdo, pero la realidad es que si se quedan con fondos de los fueguinos, le guste o no a Pauli que solo habla en los medios porque en el Recinto de la Cámara de Diputados ni respira, es un brazo enyesado que vota cualquier estupidez que propone su “jefe”, porque como ahora además es un estafador, se lo puede calificar de “jefe”, es decir y concluyendo, el ciudadano común, no tiene quien lo escuche, no tiene quien lo represente, no tiene seguridad laboral, ni jurídica, han dejado a la gente sola, abandonada, mientras piensan en elecciones, actos políticos, donde no hay política, no hay políticos, hay individuos peleándose por una porción de la torta que es cada vez más chica. Espero que sepan la diferencia entre ciudadano e individuo, sino estamos complicados.

Piensen lo que están haciendo, por eso la gente ya no les cree, no los sintoniza, no los mira por TV, no los lee, y van a lograr que una vez mas se forme una grita tal que, nos lleve a un lugar impensado, a caer cada vez más profundo, a hundirnos sin remedio como ha venido pasando desde hace décadas.

Armando Cabral