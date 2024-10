Desde mayo recortaron el 2,28 % de coparticipación a Rio Grande y aumentan la de Ushuaia y Tolhuín.

Por Armando Cabral

Rio Grande 17/10/2024.- En la Resolución ME 1019 se determina que, con carácter retroactivo al 1 de octubre, corresponde a la Municipalidad de Ushuaia un coeficiente de coparticipación del 17,57%, lo que marca una mejora respecto del 16,54%; a la de Río Grande el 26,6% (antes era el 27,87%), el recorte de fondos es aquí de 1,27 % y a la de Tolhuin el 2,4% contra el 2,2% anterior. En mayo también el gobierno provincial había recorta otro 1% a pesar que el Ministro de Economia había adelantado que esto no pasaria si no se votaba en la legislatura