Gustavo Melella participó de la presentación de una importante iniciativa para el sector energético de la Argentina

El Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, ubicado en la ciudad estadounidense de Houston, anunció que el mes próximo pondrá en marcha una nueva iniciativa centrada en el sector energético argentino, que incluirá conferencias, informes y talleres.

Argentina posee una amplia gama de recursos energéticos, incluida la formación de Vaca Muerta, que contiene la segunda mayor reserva de gas natural no convencional del mundo y la cuarta mayor de petróleo no convencional.

La Iniciativa del Sector Energético de Argentina del Instituto Baker reunirá a expertos y formuladores de políticas líderes para estudiar elementos clave del sector energético argentino, incluida la exploración y producción de petróleo y gas natural, la infraestructura energética (por ejemplo, gasoductos, transmisión de electricidad y terminales de exportación de GNL) y la participación del sector minero en la transición a las energías renovables. La iniciativa producirá informes y realizará conferencias y talleres presenciales en Buenos Aires y Houston, junto con una serie mensual de seminarios en línea.

Los investigadores del Centro de Estudios Energéticos del instituto, reconocido internacionalmente, colaborarán en esta iniciativa con una amplia gama de expertos técnicos y formuladores de políticas argentinos, siendo estos últimos quienes desempeñan un papel especialmente importante en el país, donde un consenso multipartidario es fundamental para el desarrollo óptimo del sector energético nacional.

La iniciativa se lanzará formalmente durante un evento abierto al público que se llevará a cabo en septiembre en el Instituto Baker, ubicado en la ciudad texana de Houston. El encuentro se transmitirá en vivo y contará con la participación de becarios del instituto y no residentes del Programa Argentina, así como funcionarios argentinos y otros.

Entre los participantes se encuentran Sergio Massa, ex ministro de economía argentino y ex presidente de la Cámara de Diputados de Argentina; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; el diputado nacional Nicolás Massot; la diputada nacional Danya Tavella; Agustín Gerez, ex presidente de ENARSA; Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de energía argentina; Daniel Gerold, de G&G Energy Consultants; y Mariano Arcioni, ex gobernador de Chubut.

El Instituto Baker es un actor destacado en el debate político en los Estados Unidos y en el extranjero, y está clasificado como el centro de estudios universitarios número uno del mundo. Los más de 200 becarios, académicos e investigadores del instituto estudian una amplia gama de cuestiones nacionales e internacionales, y el Centro de Estudios Energéticos del instituto, donde se encuentra el programa de Argentina, se clasifica constantemente como el principal centro de estudios sobre energía del mundo.

La ubicación del Instituto Baker en la capital mundial de la energía permite un acceso e interacción con las principales empresas energéticas que tienen o tendrán pronto su sede en Houston, como Baker Hughes, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Halliburton y Occidental Petroleum, o mantienen una presencia sustancial en la ciudad, como BP, Equinor, Saudi Aramco, Shell, SLB y Tenaris.

Con información de El Cronista.