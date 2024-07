Melella anticipó que apelaría a la Justicia en caso que el gobierno nacional avance con el Impuesto a las Ganancias para Tierra del Fuego

En declaraciones públicas, el Mandatario volvió a mostrarse en contra del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores. En tal sentido, recordó que «nos hemos opuesto en cada una de las oportunidades en que se ha planteado. Y no hemos cambiado de opinión. Seguimos sosteniendo que el sueldo de un trabajador no es ganancia, es salario, y recurriremos a las herramientas que estén a nuestro alcance para que no se implemente».

Melella se mostró convencido que la intención es «reglamentar la restitución de la cuarta categoría. Pero también sabemos que ese capítulo incluido en el denominado Paquete Fiscal no fue tratado en el Senado de la Nación. Por ende es inviable».

El Gobernador remarcó que «ese capítulo no cuenta con la aprobación de ambas Cámaras, con lo cual no tiene fuerza de ley».

En tal sentido, adelantó que en caso que el Gobierno nacional avance, «recurriremos a la Justicia. Y lo haremos por dos vías: por un lado, haciendo hincapié en esto que no fue aprobado por el Senado de la Nación. Y por otro, presentaremos un recurso de amparo en favor de todos los habitantes de Tierra del Fuego».

Además, volvió a plantear la responsabilidad de quienes con su voto permitieron la luz verde a la iniciativa. «Deben explicar a nuestros vecinos y vecinas cuáles son sus fundamentos. Que hablen con los trabajadores y trabajadoras que van a ver recortado sus salarios por una cuestión que ya habíamos dado por saldada. Hasta el propio Presidente de la Nación cuando era diputado votó a favor de derogar la cuarta categoría de este impuesto y resulta que ahora lo vuelve a implementar con la anuencia de una mayoría de diputados que optó por mirar para otro lado cuando desde acá les dijimos que es un impuesto regresivo, injusto y atenta contra miles de familias».

En cuanto a las acciones a seguir por parte del Gobierno provincial, Melella aseguró que «así como nos pusimos al frente del reclamo en contra de los aumentos a las tarifas de gas, lo haremos con Ganancias. Nosotros velamos por los derechos de nuestros vecinos y es nuestra responsabilidad y obligación apelar a todas las herramientas jurídicas, institucionales y políticas en su defensa».

Del mismo modo confirmó además que no estará participando del Pacto de Mayo que esta noche estará rubricando el Presidente Milei con algunos Gobernadores en Tucumán, advirtiendo que «para que haya pacto tiene que haber acuerdo, diálogo. Acá no hubo diálogo. No hubo consenso, es muy grave firmar títulos vacíos».