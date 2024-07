Hereford «EL 80 % de la producción queda en Tierra del Fuego»

Rio Grande 19/07/2024.- Asi lo manifesto Silvia Martinez Sevillano, integrante de la Asociación Nacional de productores de Hereford en nuestra provincia, en el 100° aniversario de la misma en Tierra del Fuego. La productora también aclaró que el invierno ha sido benévolo hasta ahora y no han necesitado asistencia del estado, como si ocurrió en Santa Cruz, donde tanto el gobierno nacional, como provincial, ayudaron a los productores en el duro invierno que están transitando.

No es habitual que en la provincia, se ponga en agenda la producción agropecuaria, y mucho menos la producción vacuna. Esta comenzó, no hace muchos años, y ha tenido resultados realmente exponencial, en calidad de animales y carnes que se comercializan en la provincia, Este es el otro lado de la economía provincial que también genera un producto de excelente calidad como lo es la raza Hereford, por eso dialogamos con la integrante de la Asociación Nacional de Hereford en nuestra provincia, Silvia Martinez Sevillano.

Martínez Sevillano, sostuvo que han tenido un invierno muy benévolo hasta ahora, no ha sido necesaria la asistencia del estado, más allá del mantenimiento de los caminos, limpieza de rutas. Muy distinta es la situación en la Provincia de Santa Cruz, donde el invierno es durísimo y la acumulación de nieve está provocando un desastre entre los productores agropecuarios.

«No se ha solicitado asistencia al gobierno provincial».

«Nosotros somos productores de hereford y he tenido contacto con otros productores de la provincia y entiendo que este tema de la asistencia se debe estar tratando con la Asociación Rural de Tierra del Fuego y tengo entendido que no hay productores que hayan tenido la necesidad de ser asistidos por el estado. Si seguramente han mantenido las rutas transitables, pero más allá de eso, hoy no lo podría decir».

100 años de Hereford y actividades en Tierra del Fuego.

“Este año, la asociación de Hereford cumple 100 años, todos los eventos que se están realizando, son en el marco del aniversario, Nosotros como productores presentamos 3 animales en la Sociedad Rural aquí en Buenos Aires, que están en provincia de Buenos Aires, no están en Tierra del Fuego, porque por el estatus sanitario que tiene la provincia, si taremos un animal acá, después no podría volver, porque, tendría que hacer cuarentena y otras cuestiones que son complicadas y nosotros como productores, necesitamos hacer cursos, capacitaciones y estamos trabajando porque se va a realizar por primera vez los días 22, 23 y 24 de agosto un curso de jurado y de selección de Hereford, que se va a hacer en la Misión Salesiana, organizado por la Asociación de Hereford, la zonal Tierra del Fuego, el gobierno de la provincia no está apoyando, porque bajan profesionales de acá, veterinarios y profesionales y Tierra del Fuego siempre fue una provincia meramente ovina y necesitamos apoyo y mas capacitación, en cuanto al tema del bovino”.

“Tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos en Tierra del Fuego”.

Consultada por la adaptación de esta raza al clima, muy duro, por ejemplo, de este invierno en particular, Martínez Sevillano, señaló que “es una raza muy noble y después de muchas giras por la Patagonia y el resto del país, no por lo que nosotros tenemos, sino por el resto de los productores de Tierra del Fuego, estoy sumamente orgullosa porque no tenemos nada que envidiar.

“Lo que se va a ver estos días en la Sociedad Rural, es la misma genética que tenemos en la provincia, una raza dócil, que se adapta, las vacas son buenas madres. Tenemos unos terneros increíbles Tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos en Tierra del Fuego”

EL 80 % de la producción queda en Tierra del Fuego.

Finalmente, puntualizó que en “en diciembre del año pasado se logró hacer los primeros embriones que se produjeron en Tierra del Fuego, se inseminaron vacas nuestras, con toros, que se trajeron pajuelas del exterior y el resultado se ve cuando al destete, tenés un ternero de 200 kilos , eso se logra con genética, no se suplementa, yo creo que debe haber pocos casos en Tierra del Fuego donde se suplemente, se cría todo a pasto, no hacemos feedlot, (alimento balanceado), no hacemos novillos , hace casi tres años que toda la producción queda en Tierra del Fuego y muy poco se vende al continente. Te diría que casi el 80% de nuestra producción, queda en Tierra del Fuego”.

