Gustavo Melella ¿Que iba a ir a firmar a Tucuman?

El mandatario fueguino se preguntó, ¿que van a decir, los que firmaron, cuando se lleven nuestros recursos naturales, sin ningún tipo de contención, ahí se hablaba de la coparticipación, agregó, que era un documento extorsivo contra las provincias, quien envía la coparticipación, la Nación esta reconociendo la extorsión»

«Tengo muy tranquila la conciencia, tenía que decir que no, mientras tanto estamos defendiéndonos del tarifazo tremendo que nos meten con el gas, que es terrible para Tierra del Fuego, estamos tratando que ganancias no se pague en Tierra del Fuego, porque, en la ley de bases está claro que si se va a pagar y así muchas otras cosas. Crece la desocupación, no hay consumo, no hay producción en nuestra industria estamos a punto de perder industria en la provincia porque no hay consumo, destruyeron el consumo, destruyeron el sistema productivo, ¿que voy a ir a firmar?, se preguntó.

En cuanto al bloque de gobernadores patagónicos que se había plantado ante el gobierno nacional, por los recortes de subsidios al transporte, el FONID, y coparticipación entre otros, Melella, dijo «nosotros fuimos muy claritos en la posición de los gobernadores, nosotros la mantenemos».

La reforma constitucional.

«La reforma tiene que ver con que hay que cambiar algunas cosas, hay sectores que dicen que hay que terminar con l privilegios, yo los invito a que se sumen a la reforma porque uno de los puntos es terminar con privilegios».

También se refirio a la aparición de militares estadounidense en la Clínica CEMEP de Rio Grande, firmando un convenio, a lo que calificó de la continuidad de la llegada de la Jefa del COmando Sur del Ejército de Estado Unidos, Laura Richardson y que esa foto le pareció muy poco feliz , en referencia al tomada en la clínica privada.

Base naval Integrada, en Ushuaia, sobre este tema en particular, el gobernador sostuvo que «apoyo la iniciativa, pero no con otro pais, pero no sin intervención de Tierra del Fuego, esta es nuestra provincia, esa es la mirada federal que, a veces no tienen, se creen que somos un apéndice y no, somos una provincia consolidada con Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Vuelos a la Antártida.

El gobernador explicó las razones del veto, y al respecto señalo que «fuimos los primeros en comenzar a trabajar en la Base Petrel, «me reuní con la gente de Aeropuertos Argentina 2000, para fortalecer Petrel porque es un punto estratégico, no fue idea mi, remarcó, lo trajo un retirado del ejército, como proyecto en ese momento. Nosotros queremos esa conectividad con Petrel, pero hay cuestiones que son de competencia nacional y de la provincia, por eso se vetó ese artículo, pero respaldo la iniciativa plenamente, porque, lo venimos trabajando desde el inicio de nuestro gobierno», finalizó.