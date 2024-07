Eduardo Cabral «A los jubilados no nos defiende nadie»

Cabral sostiene que así es imposible llegar a fin de mes y la situación empeora aun mas si hay que comprar medicamentos, en estos casos los jubilados deben elegir entre comer o pagar los medicamentos.

En este punto responsabilizó a los gremios estatales que acuerdan sumas fijas que no se trasladan a los ingresos de jubilados y califico como ridículo el ultimo acuerdo logrado entre ATE y el gobierno.

«Los jubilados siempre penamos, después que se firman las cosas porque no tenemos representación, no tenemos derecho a estar en la mesa de negociación, nadie nos defiende, nadie habla por los jubilados, ni el gobierno, ni los sindicatos y en este momento hicieron exactamente lo mismo. EL acuerdo que firma ATE con gobierno habla de sumas remunerativas, no bonificables, De ese dinero que lo van a cobrar a partir del primero de julio, los jubilados no cobramos un peso, los jubilados cobramos un porcentaje y si va al básico, sino nosotros no cobramos nada de esas sumas fijas».

«Cuando hablan de las sumas fijas y me extraña de los sindicatos que dicen que defienden a los trabajadores, y el gobierno que dice que a los jubilados los quiere tener bien, hagan estas cosas, porque entre el 85 y el 90 % de los jubilados de la provincia, gana en promedio 600 mil pesos y una canasta básica esta en un $ 1.200.000, eso nada más que para comer y si le sumas los medicamentos, no te alcanza. Entonces estos representantes y el gobierno deben pesar más en los jubilados, porque nosotros hasta finales de agosto, primeros días de septiembre no cobramos un mango».

La nota completa en el audio a continuación,

Fuente; Resumen Económico, Radio Provincia.