Videos: Prisma The Pink Floyd Experience, espectáculo imperdible en NV Teatro Bar.

Quizá ni el propio Cyd Barret, imaginó lo que pasaría con su idea de formar una banda cuyo sonido seria calificado como espacial, quizá nunca imagino que “el lado Oscuro de la Luna”, se iba a convertir en el disco más vendido de la historia y que sus shows en vivo serian una experiencia, mezcla de psicodelia, imágenes, color y sonidos increíbles.

Quizá los riograndenses, tampoco imaginaron vivir una noche increíble, reviviendo todos los éxitos de esa banda mítica, cuyo nombre es la unión de dos bluseros, de la mano de una banda argentina llamada “Prisma, The Pink Floyd Experince.

Esto ocurrió anoche en el NV Teatro Bar de nuestra ciudad, que se colmó de fanáticos de la banda y que disfrutaron, cantaron, aplaudieron y salieron de allí, colmados de la mejor música, reviviendo un tiempo donde esta música colmaba nuestras vidas.

Los temas del Álbum Pulse, fueron revividos uno a uno con absoluto respeto por los originales, el Gran Baile en el cielo, fue un momento único, Deseo que estuvieras aquí, otro hito de la banda fue uno versión tan ajustada que la cantante fue aplaudida en más de 3 oportunidades y así con otros tantos momentos del show.

Prisma es una banda para tener en cuenta, un grupo de 9 músicos sobre el escenario que, se calzan los zapatos de Roger Waters, Nick Mason, Rick Wright y David Gilmour, para hacerlos poner la piel de gallina con cada sonido, cada imagen, casa solo de una guitarra, impecable, ajustada, sin retoques de ningún tipo y respetando cada nota de esos temas que son clásicos de la música.

NV Ateneo se ha ganado el cielo y Damián Gudik y su gente demuestran una vez más que se pueden traer espectáculos de alto nivel y que hay publico para eso, como quedó demostrado anoche con el teatro colmado. Con muy buen sonido, luces, pantallas led, todo lo necesario para vivir una noche fantástica

Nueve músicos en vivo interpretando a través de dos horas de show grandes clásicos de discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, Animals, The Division Bell, como así también joyas de The Piper At the Gates of Dawn, A Saucerful of Secrets o Atom Heart Mother de entre otros; sumado a una excelente puesta en escena con luces videos y efectos que te transportaran a la magia de los increíbles conciertos que los FLOYD hicieron a través de su extensa trayectoria.

Luego de haber recorrido en más de una oportunidad los escenarios de los teatros más importantes de la Argentina con continuos shows en Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Pergamino, Olavarría, Tandil, Viedma (Rio Negro) Trelew, Puerto Madryn (Chubut), Comodoro Rivadavia (Chubut) Santa Rosa (La Pampa), Córdoba, Rosario, Paraná, Neuquén – entre otras ciudades- durante 8 años de gira ininterrumpida; de haber sido reconocida por la cadena Internacional de cines SHOWCASE -quién la eligió para la difusión de la última película de Roger Waters: The Wall, en Septiembre de 2015-, y de haber sido catalogada por el Diario Clarín como “la mejor banda sudamericana que recrea la magia de Floyd” la agrupación que renovó el espíritu de Pink Floyd, llega a la ciudad de NEUQUEN para un show que nunca olvidaras.

Todo este curriculum fue puesto sobre el escenario anoche y hoy volverán a mostrar todo su potencial, a partir de las 21 hs, convirtiéndose en la primera banda en dar dos shows dos días seguidos en nuestra ciudad.

Que más se puede pedir, no se los pierdan, vuelvan a dejarse llevar por la música espacial de Pink Floyd y les aseguro que no se arrepentirán. Es una experiencia única.

Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar