Tierra del Fuego no ganó nada con la aprobación de la ley de bases

Por Armando Cabral

Rio Grande 17/06/2024.- El senador pablo Blanco, en diálogo con este medio, señaló que Tierra del Fuego no es una de las más beneficiadas por la ley de bases, respecto a los trabajadores solo se logró que no haya contratos reiterados, las tarifas seguirán llegando sin subsidios, en coparticipación solo se recibirá un plus por impuesto a los bienes personales y solicitó la adhesión de la provincia al regimen de Grandes Inversiones, RIGI, que debe concretar la legislatura. Tierra de Fuego no gano nada. El malestar del gobernador Gustavo Melella, con el senador.