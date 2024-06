REPUNTE DE LA RECAUDACIÓN EN MAYO

– El impuesto PAIS creció 250% i.a. en términos reales. Este tributo viene mostrando variaciones de esta magnitud desde diciembre 2023, cuando se devaluó, amplió la base imponible y se incrementaron las alícuotas. Además, han contribuido positivamente las colocaciones de los BOPREAL Serie 2 y 3.

– Por su parte, Ganancias aumentó 80% i.a. real, después de haber caído durante todo 2023 y los primeros cuatro meses de 2024. Este resultado se explica por el vencimiento del saldo de la declaración jurada de las sociedades del período fiscal 2023: tras la suba del tipo de cambio oficial en diciembre, las empresas con activos dolarizados obtuvieron importantes ganancias de capital, lo que resultó en un aumento considerable del pago de este tributo. Por otro lado, esta dinámica se tradujo en un gran alivio para las provincias; ya que, al ser un impuesto coparticipable, permitió que la recaudación con destino provincial crezca por encima de la inflación por primera vez en el año.

– Por último, el tercer pilar que sostuvo la recaudación fueron los derechos de exportación, con un incremento real del 11% i.a. Pese a ello, el crecimiento fue considerablemente menor al evidenciado en enero-marzo, lo cual se explica por la alta base de comparación debido al programa “Dólar Soja” implementado en mayo del año pasado.

En cambio, los impuestos relacionados con el nivel de actividad -como el IVA, las contribuciones patronales, y los créditos y débitos bancarios- volvieron a crecer por debajo de la inflación. En conjunto, estos tributos cayeron un 17,4% i.a. (créditos y débitos -25,1%; IVA DGI -16,3%; contribuciones patronales -11%); lo cual refuerza la idea de que, si bien la economía habría tocado piso en marzo, aún no se recupera y transita un “valle recesivo”.

Hacia adelante la situación fiscal luce más desafiante; en particular, por el lado del gasto: en primer lugar, la media sanción al nuevo proyecto de movilidad jubilatoria podría traducirse en un costo adicional de 0,5% del PBI en 2024; e, incluso si el Presidente lo vetara, la fórmula que rige desde abril ya no permite licuar jubilaciones y prestaciones como se hizo en I-T. Pero, además, habrá que ver si el Gobierno relaja algunas partidas -ej.: obra pública, transferencias a provincias- con el objetivo de apuntalar un poco la actividad y no deteriorar la relación con las provincias, en el marco de la negociación por la Ley Bases. Por su parte, los ingresos podrían repuntar en caso de que i) la actividad logre recuperarse, y ii) se apruebe el paquete fiscal.

Finanzas

Las preguntas del mercado giran en torno de si efectivamente se acabó la suba de los últimos meses o si es una nueva oportunidad de compra. No creemos que los fundamentos de la economía hayan cambiado demasiado hasta el momento. En primer lugar, y tal como se comentó, los resultados de recaudación fueron positivos y la inflación continuó a la baja según nuestros propios indicadores tanto como los que difundió al cierre de la semana la dirección de Estadísticas CABA, que arrojó 5,1% de inflación núcleo en mayo, contra un 7,4% del mes anterior.

Sí consideramos que puede haber existido una mayor descoordinación en el mercado de pesos tras la última licitación de deuda. El gobierno se muestra firme en el objetivo de desarmar los pasivos del BCRA, al tiempo que continúa con la acumulación de reservas internacionales (cada vez con menos fuerza) en un contexto de baja operatoria en el mercado oficial de cambios. Sin embargo, en la última licitación, quedaron muchos pesos “sueltos”. Al cierre de mayo, la Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $ 3,5 billones para un total de $ 16,6 billones de ofertas recibidas, es decir que le puso un techo al monto absorbido, con un prorrateo muy bajo para la serie más corta (15%) al tiempo que se redujeron de pases un total de $4,6 billones de un día a otro. Ese mismo movimiento se combinó con una reducción de la tasa de interés respecto de la tasa convalidada en la licitación previa en el tramo medio de la curva e incluso con la tasa que convalidaba el mercado. Durante junio, quedan dos licitaciones nuevas (12/6 y 26/6) y vencimientos por más de $ 5,2 billones principalmente de Lecaps. En este sentido, sería prudente no seguir bajando la tasa de interés y seguir absorbiendo pesos, esperando un nuevo desarme de pases.

Por el lado de los bonos en dólares, la caída fue acelerada y fuerte en el recorte. Los bonos soberanos se contrajeron en promedio 10%, con una contracción superior en el tramo medio de la curva, que se hundieron hasta 13%. Esto se tradujo en una suba del Riesgo País de 20% en torno a una semana, algo que no sucedió en todo el mandato del actual presidente. Si bien es cierto que todos los bonos de países emergentes se vieron golpeados durante la semana, la contracción fue casi la mitad de lo que sufrieron los activos soberanos de nuestro país, dando a entender que esta baja tuvo más componentes propios que externos. Creemos que hay fundamentos que siguen firmes para que los bonos no sigan cayendo, pero el gobierno tendrá que empezar a negociar, sobre todo porque querrán pasar más leyes luego de la aprobación de la Ley Bases, que se tratará la semana próxima. En este sentido, un veto total hacia adelante la nueva Ley de la fórmula jubilatoria podría ser más negativo que vetar solamente algún apartado de la misma, porque será más difícil que el Congreso vuelva a juntarse solamente para rebatir un único inciso. No vienen tiempos fáciles para la política, en línea con subas (necesarias) de tarifas a usuarios residenciales N2 y N3, que el ajuste fiscal transite lo más en calma con la política será clave para que los mercados retomen un sendero alcista.

Fuente: Invecq

Consultora Económica.