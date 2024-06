No confiar en LLA, la nueva etapa de la política argentina.

Antes, seguramente fue por otras cuestiones, el voto, la afiliación o marchar por un reclamo concreto. La política nunca cambia, los que la llevan adelante tampoco, siempre hay “un toma y daca”, desde tiempos inmemoriales, los hombres transformaron la política en un negocio, pero hoy se paso de lo monetario a lo personal, se extorsiona a gobernadores, a diputados y senadores para que voten políticas que van en absoluto detrimento del estado, de la gente, de la sociedad.

“Soy el topo que destroza el estado desde adentro”, declaró Milei a los medios internacionales acreditados en el pais, la muestra mas brutal de su odio visceral, no solo a quienes lo votaron, sino a todos y cada uno de los habitantes de este pais a los que no solo a empobrecido, sino que les ha quitado hasta la esperanza.

Un odio que se vio reflejado en todos y cada uno de los actos que ha perpetrado en 5 meses y 10 meses de gestión, en los cuales escondió y negó la distribución de 5 millones de kilos de alimentos a millones de personas, en su mayoria, niños y niñas, y como si fuera poco amenaza con presentar una apelación, para no distribuirlos, aun cuando solo esta distribuyendo leche en polvo a punto de vencerse. Milei ha ido mucho más allá de cualquier límite conocido hasta ahora en cuestión de políticas públicas.

Para muestra solo hace falta mostrar la foto de militantes libertarios distribuyendo esa leche en la sede de la organización DAR CONIN, en la Margen Sur de Rio Grande, lugar que muchos de ellos jamás pisaron, y tomándose fotografías con las personas que iban a buscar esa leche, en un acto de un cinismo sin antecedentes, previo operativo militar para llevar esas cajas hasta ese lugar, como si alguien fuera a robarse o atentar contra los alimentos.

Estas cosas nunca se vieron, esta provocación y el mensaje implícito de una casta que ahora sabemos cual es, no dejan dudas sobre aquello que también dijo alguna vez Milei, “Somos superiores, intelectual y estéticamente”, a un paso de la supremacía blanca y muchos mas cerca del fascismo, no solo por esto, sino por el aterrador aparato represivo montado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, una mujer que vive provocando, amenazando y haciendo uso y abuso de poder.

La quita de subsidios a personas electrodependientes, quita de medicamentos a enfermos oncológicos, quita de subsidio al transporte, quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID), quita de medicamentos a discapacitados, recorte de jubilaciones e indignación, porque se voto en diputados un calculo que les otorga 38 mil pesos mas a quienes aportaron durante 40 años, aumento de la edad jubilatoria, para mujeres a 65 años y hombres a los 70 años.

Todas estas son muestra de la realidad que, Milei, entiende como políticas para lograr el déficit cero, algo que tampoco se cumplió, ya que aún no se concretaron los compromisos adquiridos con organismos de crédito internacionales y de hecho aun el FMI no desembolsó los 800 millones de dólares que se habían prometido ya hace 60 días.

En este marco, donde la única política es el recorte y no existe ni rastro de planificación de nada, el único plan es recortar, beneficiar a los poderosos, buscar inversiones extranjeras que nunca llegaron y seguir empobreciendo a los trabajadores, que por mucho que le moleste, son la mayoria en este pais.

Quizá, el problema sean los descastados, aquello que no aceptan el lugar que les toca ocupar en la sociedad, el sentido de pertenencia, conciencia de clase, lo que se conoce como la “capacidad de las personas para reconocer y entender su posición en la estructura social, en relación con otros grupos y clases”, hasta que esto no ocurra y muchos asuman esa conciencia de clase, habrá quienes crean que están un escalón más arriba de lo que en realidad están y así, si a esto le sumamos el discurso de odio impuesto por el gobierno y los medios adictos, tenemos el cóctel perfecto para que esta situación se extienda en el tiempo hasta que a debacle sea tal, que no haya más que asumir, que no solo somos más pobres, sino muy ignorantes, para votar a alguien que promete destruirnos.

Lamento si a muchos no le gusta, particularmente a los que dicen que hay que esperar, que hay que darle tiempo, que esto era necesario o los que festejan cuando dicen que dejaron a mas de 350.000 personas sin trabajo. Eso lo hacen porque, aun ni saben que los próximos son ellos, como les pasó con las tarifas de gas, luz, aumento de alimentos, transporte, alquileres, medicamentos, combustibles, y obviamente la caída de todos los indicadores económicos, porque la gente dejó de comprar alimentos. Se están cagando de hambre, pero aun creen que son clase media, lo lamento por ellos, no asumir su condición habla a las claras de estos resultados, el engaño empezó cuando usaron la palabra “LIBERTAD”, para llegar al gobierno, para luego quitártela.

Armando Cabral