Las y los trabajadores judiciales de la provincia bajo una profunda pérdida del poder adquisitivo.

La pérdida contra la inflación de nuestro salario sumado a las malas condiciones laborales, deteriora la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, y éste sin dudas impacta en el quehacer diario y el servicio de justicia.

Así y todo, frente a una realidad cada vez más cruel con los que menos tienen, desde el SEJUP decimos NO SOMOS CÓMPLICES.

*Seguiremos persiguiendo la utopía de una justicia independiente del poder político de turno.

*No fuimos ni seremos jamás amigos del poder a cambio de favores personales.

*No hacemos la vista gorda ante los malos tratos.

*No somos indiferentes al dolor ajeno.

Y no abandonaremos la lucha por la dignidad de nuestro salario!!

Consecuentes con las medidas llevadas adelante en el distrito norte y en continuidad de las medidas de acción directa planteadas con anterioridad, convocamos a un PARO PROVINCIAL para el día martes 11 de Junio.

Comisión Directiva

SEJUP