La motosierra de Milei. Comercio perdió 215 empleos solo en Rio Grande

La crisis económica generada por la política económica ha llegado con toda intensidad a nuestra ciudad y los que apoyan la motosierra de Milei, seguramente se sentirán satisfechos de que el sector privado, solo en comercio en nuestra ciudad, hayan perdido 215 puestos laborales en solo 4 meses.

Esto implica un 12 % de los afiliados al Centro de Empleados de Comercio, según explicó, Rivarola, y es número muy alto que nunca antes se había dado en tan poco tiempo.

A esto hay que sumarle el sector, gastronómico que también ha notado un achique y esto evidentemente se relaciona con los más de 3400 puestos de trabajo que se han perdido en la industria y que no parece que vaya a detenerse

«la situación es comple,a dudosa, no vemos ni el piso e esto, ni el fondo ni hasta cuando, el número de despidos ha aumentado, nosotros tenemos registrados hasta la fecha 215 despidos, puede haber algunos más que no han pasado por el gremio o lo que no están registrados».

«Esto solo en 2024, nos preocupa, no vemos reactivación en el comercio local y está faltando el cliente que sostiene el empleo. Esto no es solo en el comercio, hay que sumarle los despidos en el sector industrial, no reincorporación de los contratados y mas gente como seguridad, y los compañeros gastronómicos que son despedidos de aquellos comercios que no tienen ventas, donde había 4 o 5 mozos, quedan 3 o 2″.

El dirigente agregó que, los despidos de comercio son una parte de un torta muy grande que han sacado el circulante de las calles, no hay efectivo y esa es la situación que vivimos».

La nota completa en el audio

Fuente Resumen Económico, radio Provincia.