Gustavo Ventura: «La conectividad aérea de Ushuaia con la Antártida no pasa por la legislatura»

El Presidente de la Fundación Argentina Desarrolla, Gustavo Ventura, consultado sobre este tema ofreció una perspectiva diferente: “Nuestra visión y la del sector turístico, es distinta, y nuestra contribución es constructiva en un tema que particularme conozco. Nuestra mirada es enfocarnos en cómo debe posicionarse la Municipalidad de Ushuaia respecto a este tema y al turismo en general. Desde ahí te digo que es vital la conectividad aérea comercial entre el continente y la Antártida, y sería fantástico que se realice desde Ushuaia. Sin embargo, hay un gran desconocimiento por parte del legislador que presentó esta propuesta al respecto. Hablar de regularidad en esta ruta es complejo debido a las condiciones meteorológicas y pensar que la legislatura de Tierra del Fuego es el ámbito para tratar este tema es incorrecto. Este asunto corresponde al gobierno nacional, sus organismos asociados y los ámbitos legislativos nacionales. Desde nuestra ciudad, podemos trabajar seriamente con los sectores influyentes y decisorios para que esto suceda. Proponemos fomentar el turismo y la logística antártica, integrarnos a organizaciones internacionales como la IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators), apoyar inversiones relacionadas y colaborar con las líneas aéreas que podrían realizar esta operación, ofreciéndoles soporte y condiciones propicias en Ushuaia. Esto es un trabajo real, no meramente de promoción.»

Asimismo, el ex titular de la Secretaría de Turismo de Ushuaia, Gustavo Ventura, destacó: «Marambio no es un destino turístico por estar en el Mar de Weddell, y debido a su ubicación en una meseta, los pasajeros que viajan allí no pueden desplazarse a otros lugares. Este lugar no sirve para el recambio de cruceristas. Petrel tiene condiciones geográficas similares, aunque está más cerca de las islas Shetland. Menciono esto porque estos destinos no son accesibles a menos que se viaje específicamente a ellos. Se plantea casi como un programa similar al de la Provincia de Buenos Aires con los viajes de egresados gratis, pensando que por tener vuelos desde Ushuaia, los fueguinos podrán viajar masivamente. Los costos son muy altos y tampoco generaría una oportunidad masiva de empleo en nuestra ciudad.»