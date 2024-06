El gobierno nacional paró definitivamente obras por 107 mil millones de pesos y otras en ejecución por 21 mil millones.

Rio Grande 10/0672024.- El Ministro de Economía de la provincia, Francisco Devita, confirmó que el gobierno nacional produjo recortes en varias áreas, comenzando por los comedores comunitarios, copa de leche, programas de alimentación saludable y se está retomando el contacto para ver si esos programas regresan. Solo en obras publica el recorte fue de casi 130 mil millones de pesos y aun no se ha confirmado que obras continuaran, aunque se sabe que las que insumían una inversión de 107 mil millones de pesos, no tendrán continuidad. Además, deuda provincial, incentivo docente y pago a proveedores

El funcionario sostuvo que «pusimos en contacto a nuestro ministro de educación, con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Con relación a las obras teníamos obras por mas de 21 mil millones de pesos que están en ejecución con un avance dispar, algunas del 30% otras del 80% y otras del 98 % y todos esos fondos fueron frenados, comenzaron a trabajar con el ministerio de economía cuando absorbió el Ministerio de Infraestructura, con algunos criterios como para poder determinar cual de esas obras iba a continuar».

Devita, remarcó que también había obras por más de 107 mil millones de pesos que no tenían objeción financiera ni técnica, respecto de esas que no tenían objeción financiera ni técnica, ninguna va a continuar».

En cuanto a las que estaban con distintos grados de avance, hace muy poquito nos hemos puesto en contacto con nuestra Ministra de Obras Públicas, para ver cual de ellas podría llegar a continuar, no van a continuar todas, como mucho continuarán 6 obras, pero, todavía no hay nada definido al respecto», puntualizó.

Respecto del subsidio al transporte, esto no lo gestiona la provincia, lo hacen lo municipios, habían cortado el fondo compensador de transporte, en la reunión con funcionarios nacionales todos los ministros de economía, lo plantearon, aun Tierra del Fuego, que no lo debía gestionar. Ellos quedaron en analizar como se venia subsidiando, subsidiar a la oferta y lo que quieren es subsidiar a la demanda y adelantaron que cuando haya una propuesta la iban a elevar, pero hasta ahora no se recibió ninguna propuesta.

Transferencias discrecionales.

Este tipo de transferencias a las provincias, fue cortada, algunas, porque seguramente están en análisis, por procesos de auditoría, de distintos programas, por ahi, quizas, cuando terminen alguna de ellas pueda regresar, a partir de la llegada del Ministro francos, parecería que alguna obra podría llegar a reactivarse porque, vimos que se firmaron convenios con Entre Rios, Chaco, se han puesto en contacto con nuestra ministra, como para poder, por lo menos, dialogar respecto de estas obras que tenían ya un grado de avance y se al menos 6 del total de las obras se podrían llegar a reactivar.

Devita, remarco que se está trabajando internamente, para buscar financiamiento para algunas de las obras y otras las vamos a hacer con fondos propios, como es todo lo que es gas en Margen Sur, con un costo de 373 millones de básica, más 200 millones de adquisición de equipamiento y otras obras que las estamos charlando, como obras de infraestructura educativa que se charló con la ministra, Gabriela Castillo.

Pago a proveedores.

Sobre este temas en particular, el ministro de económica, señaló que «el años pasado se comenzó a trabajar sobre el segundo semestre que fue el canje de deuda externa, hicimos una renegociación, de los títulos de bono de externo, eso nos permitió tener un poco mas de aire y recuperar en el transcurso de 2024, las regalías que estaban afectadas al pago de la deuda externa y eso nos permitió pagar los intereses y no el capital, eso provocó que tengamos un alivio, porque alrededor de 6 millones de dólares que, iban a estar destinados a la deuda, los recuperamos y con eso poder llevar adelante otras políticas públicas».

Deuda de la provincia-

la deuda flotante de Tierra del Fuego, fue calculada por el MInistro, en alrededor de 48 mil millones de pesos, que se logro bajar a 28 mil millones y se vienen pagando algunas cuestiones en mejor medida y otras donde faltan aceitar procesos administrativos, por ejemplo, lo que tiene que ver con reposición de fondos, donde hay un espacio para poder mejorarlo.

Incremento salarial.

Dependiendo de los escalafones, Devita señala que se logró una situación de superávit y eso nos dio la posibilidad de poder trabajar también, con incrementos salariales que, en el transcurso de los primeros 6 meses, considerando las sumas remunerativas, no remunerativas, logramos alcanzar en algunos escalafones, entre un 80 y un 100% de incremento.

Finalmente y en cuanto al sarrio que ésta reclamando el sector docente, de un millón de pesos, Devita, adelanto que es muy complejo, porque nosotros nos hicimos cargo de determinados recortes que se hicieron, también en educación, como el Fondo de Incentivo Docente, equivalente a 28.700 pesos por cargo, que en el caso de los docente implicaba un recorte de sueldo que percibían hasta diciembre y se lo cortaron cuando equivalía a un 12 % del salario, ahora se redujo a 6.

La nota completa en el audio a continuación.

Fuente Resumen Económico, Radio Provincia.