Asociacion de Feriantes Barriales: «La situación es caótica y atraviesa a toda la sociedad»

Vega, sostuvo que esta crisis atraviesa todo el tejido social, que es muy grave, dentro de nuestra asociación, tenemos una gran franja muy importante de feriantes que se han quedado sin trabajo y se tienen que reinventar para poder subsistir y llegar a fin de mes».

Como y donde funcionan las ferias.

«Nosotr,, agrega, tenemos personería jurídica, somos una asociación sin fines de lucro, estamos tratando con la subsecretaria de educación de la provincia para que nos sedan espacios dentro de los establecimientos educativos»

«en ese asentido estamos trabajando y hacemos dos ferias por mes, cercanas a las fechas de cobro, segunda y tercera semana de cada mes. Estamos trabajando así y se sigue sumando gente, pero ya no tenemos la posibilidad de seguir incorporándolos a la asociación, porque no hay un lugar físico donde nos pueda abarcar a todos».

Cada feriante es una situación social diferente.

«Cada feriante es una situación social diferente, tenemos artesanos, manualistas, elaboradoradores de panificación , gente que vende indumentaria, bijouterie, calzado, cosméticos, herramientas, accesorios para bebés. Hay de todo en la feria, tenemos una franja muy importante en la feria, donde el 86 % son mujeres,y el 32 % de esas mujeres son único sostén de familia y tienen como único ingreso la feria. El 42 % son menores de 36 años, tenemos gente jubilada, estudiantes universitarios, tenemos docentes, personal de la salud, empleados públicos. Esta crisis traspasa el tejido social y nos esta perjudicando terriblemente a todos».

«Toda esta gente necesita otro ingreso para llegar a fin de mes».

«Es así, señala, Vega, indefectiblemente necesitan otro ingreso, aun teniendo trabajo, necesitan otro ingreso para llegar a fin de mes. Tenemos mucha gente jubilada, gente con problemas de discapacidad, que les han sacado la pensión.otros que no reciben, ni siquiera el módulo que estaban recibiendo y juntan lo que pueden para poder llevarlo a la feria y venderlo. En muy grave la situación y tenemos la posibilidad de que el vecino solidariamente se acerca a la feria y colabra, eso también es importante, siempre decimos que en Tierra del Fuego, el laburante saca al laburante adelante, no hay otra»

Nosotro no recibimos nada.

La asociación, cobra 1000 pesos por mes, y eso mil pesos que aporta cada feriante son destinados a la compra de artículos de limpieza, porque nosotros tenemos que entregar los espacios educativos en óptimas condiciones, porque, al otro dia tienen clases los chicos.Hay que llevar adelante la desinfección de los baños, de los SUM, de todo lo que se utiliza y se le dona a cada institución, la suma de 50 mil pesos en artículos de limpieza, para que también tenga el colegio, que también sufren la falta de insumos».

«hay más gente que se quiere sumar a las ferias»

«Diariamente, quienes están dentro de la asociación, reciben entre 10 y 15 llamados pnos buscan donde hacemos las ferias para pedirnos por favor, que su hijo que trabajaba en la fábrica que tenía un buen sueldo, hoy se quedó sin trabajo y quiere reinventarse y por ahí no se anima a decirle al presidente de una asociacion de feriantes, me quede sin laburo. Por ahí van los padres y nos piden, por ahí accedemos, pero no nos dan los espacios, no tenemos posibilidad, si lo hiciéramos hoy tendríamos 500 feriantes dentro de la asociacion, pero no tenemos espacio físico para tanta gente».

«Le agradezco al gobernador de la provincia».

Vega, agradeció al gobernador de la provincia que » en el mes de enero no dio la posibilidad de poder trabajar de esta forma y hoy estamos trabajando junto con la subsecretaría de educación. También le quiero agradecer al Ministro de Educación Pablo Silva que nos da la posibilidad de tener los colegios disponibles, para poder seguir trabajando, conjuntamente con los directores de cada colegio que cuidan las escuelas como si fuera su casa y es un compromiso muy grande tener a cargo una institución como la nuestra, un colegio, un sábado y un domingo».

Que dia y donde se hace la feria.

Las ferias se realizan el segundo y tercer fin de semana de cada mes, el fin de semana pasado, se realizó en el SUM de la ex comercio 3, en Alicia Moreau de Justo, en Chacra IV». Esta feria no cobra stand, mientras que en otras ferias se cobran 20 mil pesos por dia, por dia por stand, es mucha plata y hay muchas gente que no los puede pagar y cuando van a nuestra feria, saben que pueden bajar los precios.

Cuanto cuestan algunos productos, comparación.

Un par de zapatillas en otra feria están a 45 o 46 mil pesos, en la nuestra se consiguen a 16 mil pesos, una campera que cuesta 120 mil pesos, en nuestra feria sale 45 mil pesos. les damos esa posibilidad porque también es una ayuda para el que va a comprar y también es una ayuda como nos estamos manejando nosotros en distintos barrios acercando la feria al vecino que, no tiene movilidad, no tiene posibilidad de trasladarse de un lugar a otro de la ciudad, porque eso también tiene un costo».

La ropa usada es la vedette de la feria.

Ante la indisimulable crisis que atraviesa a toda la sociedad y aun cuando muchos tratan de ocultarla, o invisibilizarla, la crisis está y es una realidad, les guste o no les guste, y tan es así, que según explica daniel Vega, «la vedette de la feria es la ropa usada y el comerciante del centro sabe que la gente no e la puede ir a comprar más. Esa es la cruda realidad, creo que la Cámara de Comercio lo debería entender y creo que entendió que es así.

«En otros tiempos, agrega, podíamos ir al negocios del centro y elegir la ropa que queríamos comprar, hoy compramos lo que podemos».

A partir de este mes, la asociacion, comenzara a trabajar en los casos sociales de cada uno de los feriantes, para darles una ayuda más, vamos a ver de donde se puede sacar para que esa gente tenga la ayuda que necesita.

«Solo colabora el gobierno de la provincia, municipio y concejo no han respondido las notas enviadas».

«La situación es caótica, remarca vega, y yo espero que así como el gobernador puso a disposición su gabinete, la gente que trabaja en gobierno y nos da la posibilidad de de tener espacios, también le quiero pedir a la municipalidad, donde ya hemos enviado varias notas para que nos preste algunos gimnasios que tiene disponibles, como Malvinas Argentinas en Chacra XIII, el Juan Manuel de Rosas en el Barrio Perón, o en la Margen Sur, hay lugares donde la gente puede ir a feriar le hemos pedido por favor al Intendente Pérez y sus funcionarios, a sus funcionarios, pero no hemos tenido respuesta, También le hemos elevado notas al concejo deliberante, a cada uno de los concejales, a cada bloque, para hacer la presentación de la asociación y que sepan el cuadro de situación social de los vecinos, pero hasta el dia de hoy no tenemos respuesta», puntualizó.