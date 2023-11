Deconstruidos, deconstruidas, si o no.

Una de las palabras mas usadas de los últimos 10 años es, deconstruirse, o deconstruido, “La deconstrucción se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, las fallas, las debilidades y las contradicciones de una teoría o de un discurso. Lo deconstruido, en este marco, queda desmontado o deshecho.

Bien con los hombres y mujeres debería darse esta situación de dejar atrás, en particular, y en general, posturas que evidentemente han pasado de moda, o han prescripto por arte de la legislación, el avance tecnológico y los cambios culturales que se han venido dando en la última década.

Entre ellos, es imposible no reconocer el avance de los derechos de la mujer, la lucha contra la violencia de género, la Ley de Aborto, Libre, Seguro y Gratuito, Ley Micaela, de aplicación obligatoria en todos los ámbitos del estado, municipal, provincial y nacional; la Ley Lucio contra la violencia infantil, todas normas que rigen en esta sociedad y están en vigencia y al menos, hay que cumplir.

Mas allá de esto, hay un sentido en los humanos, que es el sentido común y que nos hace sentir empatía o no, tolerancia o no, ante cuestiones que ya no se pueden tolerar. Ejemplos: el acoso de mujeres en la calle, la sexualización de las mujeres, la burla, la subestimación, la vulgaridad del chiste fácil, respecto al cuerpo de las mujeres y cualquier persona, el mal trato laboral, el maltrato familiar e intrafamiliar, la brecha salarial para con las mujeres. Y la violación sistemática de cada uno de estos derechos ganados en las calles, gracias a la lucha de mujeres y grupos disidentes.

Hay hombres que deben entender que el sexo pago es una forma de indignidad, que las mujeres no son objetos, que no tienen obligación de hacer todas las tareas del hogar, y no hay que ayudarlas, hay que colaborar, cumplir con la parte que nos corresponde como humanos funcionales, que no es no, que un adulto intentando salir con una adolescente es un acto de ilegalidad, que el abuso sexual es un delito, que ya no somos un pais patriarcal y no debemos serlo nunca más, que las disidencias existen y son gays, lesbianas, trans, tan humanos como cualquiera de nosotros y no por eso los “heterosexuales”, tienen derecho a discriminar, negar o agredir a estas personas, eso es un pensamiento retrogrado, feudal, que atrasa.

Que existen parejas de un mismo sexo, mujeres u hombres, que existen disidencias, con las que no tienen que estar de acuerdo, pero eso no significa agredirlos, victimizarlos, golpearlos o insultarnos, por su elección sexual.

Pero, siempre hay un, pero. Esto sigue pasando, sigue habiendo abusos casi todos los días, hay cientos de denuncias que esperan llegar a juicio, como también por femicidios, que no es una muerte pasional, o un asesinato, cuando matan a una mujer es un femicidio y eso tiene una carga judicial que hace que las penas sean mas duras. En Argentina, hay un femicidio cada 28 hs, es decir que mueren mas de 300 mujeres cada año, estos son hechos.

A algunas mujeres también les cuesta entender esto, particularmente aquellas que pertenecen a alguna religión, o secta, pero en general, también son muchas las que justifican la violencia y hasta la muerte de otras mujeres, con argumentos tan básicos que dan vergüenza.

Esas mujeres, que entienden que si el marido trae dinero a casa tiene derecho a todo. Las que, al igual que los hombres, cuestionan la vestimenta, si el vestido o la falda son cortas, si el escote es más grande o más chico, si el pantalón es más o menos ajustado, y eso justifica, golpes, agresiones verbales y hasta la muerte, es un pensamiento medieval, es como si volviéramos a aceptar el derecho de “pernada”, «ius primae noctis», que hoy, noviembre del 2023, en algunas provincias del NOA en nuestro pais, esta naturalizado.

El mundo cambio, las épocas cambiaron, millones de hombres, mujeres y disidencias en el mundo se han adaptado a ese cambio o se han deconstruido, han deshecho un pensamiento, una forma de actuar, de ver la realidad, de reaccionar ante esos cambios, se volvieron más tolerantes, más empáticos y por sobre todo mas maduros, aun falta mucho por hacer, los medios tenemos una gran responsabilidad en esto poner en agenda con la seriedad que estos temas requieren, actualizarse, capacitarse, y asumir estos cambios, son la forma de comenzar una nueva etapa, donde ni siquiera en privado se puedan poner de manifiesto actitudes que denoten esa falta de respeto por los derechos del otro.

Palabras como, traba, trolo, trola, puta, yegua, torta, denotan no solo un intelecto básico, sino también generan rechazo y una sensación de falta de ubicuidad que deberían tener en cuenta al momento de emitir opiniones.

Por último, esto no es doctrina, o ideología, estos son derechos de otros seres humanos, del prójimo, y deben ser entendidos como tales, la Educación Sexual Integral, es eso, un derecho a saber mas sobre nuestro cuerpo, y muchos deberían leerla antes de emitir gruñidos como, “Con mis hijos no te metas”.

“Si algo no te gusta cámbialo, si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud”.

Maya Angelou

Armando Cabral www.lalicuadoratdf.com.ar