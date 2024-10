El repudiable juego de provocación, violencia, mediocridad y falta de respeto de Javier Milei.

Después de emprenderla con cuanto Cristo desconozca sus supuestas dotes de economista, a las que ahora se suman las dudas sobre su liderazgo y el espantoso yerro de intentar meter a su hermana en la política, decisión que se cayó en 24 hs, al entender que no mueve la aguja, es impresentable y nadie está dispuesto a entrar al cementerio con ella, el presidente, volvió a atacar a la prensa.

Esta vez el blanco fue Marcelo Bonelli, de quien dijo que “lo había llamado llorando y agregó que el 85 % del periodismo miente, lo que no aclaró es quien le pone precio al entusiasmo de los periodistas de La Nación +, con quienes interactúa a diario y desde allí dispara dardos contra todos los que no están dispuestos a arrastrarse como lo hacen estos personajes.

Aunque parezca mentira, no hay respuestas y por lo visto todos los trabajadores de los medios, lejos de identificarse como tales, miran para otro lado y permiten que este señor con estado de alteración psicológica constante los agreda todo el tiempo.

En realidad, cada uno hace lo que quiera y permite que le falte el respeto quien sea, incluido este tipo, psicológicamente inestable, allá ellos, en mi caso, no sólo repudió este nivel de agresión inexplicable, esta sublimación de la inteligencia de miles de trabajadores de los medios de comunicación y la pasividad con que se dejan denigrar de manera irrespetuosa, vulgar, soez y manifiestamente impune por el poder que ejerce un presidente contra un periodista.

Milei es un mal educado, es vulgar, pero además juega con un peligroso grado de violencia que, automáticamente habilita a cualquiera por debajo de el a hacer lo mismo.

En el paroxismo de la estupidez y el mal gusto, ha dicho cosas como “la noche de los bastones largo no fue un error”. La Noche de los Bastones Largos fue el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina, el 29 de julio de 1966, de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en Argentina, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno de facto de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno.

Esto es lisa y llanamente una provocación, una falta de respeto a la historia de este pais y una agresión de quienes recordamos perfectamente las acciones de la derecha argentina, siempre al lado de los militares, cada vez que vieron peligrar sus privilegios.

Como si esto no fuera suficiente, y como corolario de sus permanentes demostraciones de violencia institucional, Milei acaba de señalar que “me encantaría ponerle los clavos al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”, no hay calificativos para tanta locura desatada, en primer lugar porque es el presidente de un pais, que hoy no tiene socios en el mundo, un pais empobrecido donde 52% de sus habitantes están por debajo de la linea de pobreza, en casi un año no logró una sola inversión en este pais, y su imagen no para de caer.

Este personaje digno de un film de Stanley Kubrick, es el mismo que festeja recortes a jubilados, el mismo que dice que va a “mear a los gobernadores”, que, “Todo me importa tres carajos”, o “Soy el topo que viene a destruir el estado desde adentro”, o el lujito de tratar de “degenerados fiscales” a diputados y senadores que, no le votan las atrocidades que envía al Congreso.

Pero, con las mujeres es peor, como buen sionista, las mujeres son su blanco preferido, tratarlas de burras ignorantes, o chorras, como hizo por ejemplo con Sol Pérez, María O Donnell, entre otras, habla aun peor del “jefe de estado”, y obviamente que desde este medio repudiamos, rechazamos y no nos hacemos cargo de ninguna de las estupideces que dice, ni siquiera por ser el presidente, que no vote, obviamente, ni votaría y este repudio se extiende a todos los que hacen silencio, invisibilizan y apoyan las ideas de este rocoso, cuyo aspecto ya es muy desagradable.

www.lalicuadoratdf.com.ar repudia en todos sus términos todas y cada una de las expresiones, racistas, misóginas, violentas, vulgares y provocativas de Javier Milei, a la vez que se solidariza con aquellos agredidos, desde jubilados, estudiantes, trabajadores, enfermos oncológicos, discapacitados, mujeres y niños a los que hasta les ha quitado hasta los alimentos.

Siempre se puede caer más bajo, pero este presidente ha roto todos los límites, hemos estado muy mal, pero nunca como ahora, donde se ha perdido hasta la dignidad y todos se dejan humillar por este tipo.

No es falta de respeto, es ni más ni menos que la respuesta a alguien que ni siquiera lo merece, pero alguien tiene que hacerlo, hay que parar esta locura antes que él vaya a golpear, como ya lo hizo la derecha antes, las puertas de los cuarteles en busca de la “reorganización nacional”.

“Dale poder a un mediocre y conocerás a un miserable”

Gral. José de San Martín

Armando Cabral, www.lalicuadoratdf.com.ar