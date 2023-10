JUEGOS NACIONALES EVITA 2023: EXCELENTE POSICIÓN DE LA DELEGACIÓN FUEGUINA EN EL MEDALLERO FINAL

El secretario de Deportes y Juventudes, Carlos Turdó, resaltó el gran desempeño de la delegación fueguina y la posición final lograda en el medallero nacional. “El año pasado terminamos 16 de todo el país, este año 12. Es un enorme logro de todos los y las atletas, entrenadores, profes, los clubes y asociaciones, los Municipios y de todos los que trabajamos diariamente junto a los y las deportistas para llegar a Evita”.

Turdó se mostró muy emocionado “por la alegría y satisfacción que nos da estar en este camino haciendo las cosas bien. Por supuesto que falta mucho más, pero estamos en marcha y se van dando progresivamente los resultados que pensamos y que venimos desarrollando”.

El secretario asimismo subrayó el comportamiento y convivencia de los chicos y las chicas de Tierra del Fuego. “Todos disfrutaron de las competencias, de la ciudad, de competir en un gran escenario nacional, trajimos delegaciones de prácticamente todos los deportes en un año muy difícil y eso hace que tengamos un balance extremadamente positivo”, aseguró.

Por último señaló que en los Juegos Evita “se cumplen los objetivos sociales y de salud con los que nacieron los Juegos, pero también se cumplen los objetivos de desarrollo y competencia. Nosotros no venimos sólo por el podio, sino para superarnos año a año y es lo que se pudo demostrar este año, por eso estoy orgulloso y agradecido a todos, especialmente al equipo de la Secretaria por el gran trabajo”, finalizó.

ORO (7)

– Salto en largo: Antonella Ojeda

– Salto en largo: Galo Godoy

– Lanzamiento de bala: Jonatan Allende

– Tiro: Jonás Ugrina

– Gimnasia Rítmica Sub 14 Infantil: General

– Gimnasia Rítmica Sub 14 Infantil: Manos libres

– Gimnasia Rítmica Sub 14 Infantil: Aros

PLATA (16)

– 300 metros Patín Carrera: Thomas González

– Gimnasia Rítmica Sub 14 Juvenil: Soga

– Salto en alto: Galo Godoy

– Salto en alto: Antonela Ojeda

– Levantamiento Olímpico: Tomás Cortes

– Heptatlón: Kimey Curtale

– Hexatlón: Ian Bianchi

– Beach Handball Masculino

– Futsal Masculino

– Taekwondo: Agustina Llanes

– Lanzamiento de jabalina: Nicolás Ravassa

– Luchas: Zoe Díaz

– Luchas: Mariano Núñez

– Luchas: Álvaro Miranda

– Levantamiento Olímpico: Federico Ruiz

– Gimnasia Rítmica Sub 14 Juvenil: General

BRONCE (8)

– MTB: Tiziana Pastori

– Tenis de mesa: Victoria Asencio

– Futsal Femenino

– Taekwondo: Benjamín Tintilay

– Luchas: Elías Delgado

– Boxeo: Sol Riveros

– Boxeo: Thiago Soto

– Gimnasia Rítmica Sub 14 Juvenil: Manos libres

DEPORTES ADAPATADOS

ORO (6)

– 80 metros PCD: Mateo Baroni 1er puesto

– Natación PCD (25 mts libres): Thiago Quispe

– Natación PCD (50 mts libres): Thiago Quispe

– Mahia Alonso: velocidad 100 mts

– Dautel Agustina: lanzamiento de Bala

– Florencia Águilas: velocidad de 100 metros.

PLATA (6)

– Salto en largo PCD: William Flores Rojas

– Natación PCD (25 mts pecho): Thiago Quispe

– Florencia Aguilar Agüero Salto en largo.

– Mateo Baroni lanzamiento de Bala

– William Axel Rojas Flores: 100 mts

– William Axel Rojas Flores: Salto en largo

BRONCE (2)

– Lanzamiento de bala PCD: Maicol Velardez

– 80 metros masculino cat. Motores: Zaid González