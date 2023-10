Hoy a las 9 horas comienza el análisis del proyecto de presupuesto municipal 2024

El análisis comenzará con la presentación formal del proyecto de presupuesto municipal 2024 que estará a cargo del secretario de Finanzas Diego López. Cabe recordar que el Proyecto de Presupuesto para el año 2024 estima gastos por $54.792.792.678. El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen comentó los pasos a seguir en el debate del presupuesto municipal 2024 y adelantó mucha prudencia al momento de definir los tributos municipales porque no se puede “seguir poniendo el pie” sobre los contribuyentes. También se encuentran invitados a participar de la presentación del presupuesto los concejales electos.

Este martes 17 de octubre, el Cuerpo de Concejales comenzará a analizar el proyecto de presupuesto 2024 que oportunamente fuera presentado por el Ejecutivo municipal el pasado 26 de septiembre en el Concejo Deliberante de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica de la ciudad de Río Grande.

A partir de las 9 horas en el museo Virginia Choquintel, los ediles escucharan la presentación del ejercicio financiero 2024 que realizará el secretario de Finanzas municipal Diego López.

Para la presentación del proyecto de presupuesto se encuentran invitados a participar los concejales electos.

Cabe recordar que el Proyecto de Presupuesto para el año 2024 estima gastos por $54.792.792.678, dividiéndose en $50.409.369.264 para el Ejecutivo Municipal, en $ 3.270.033.867 para el Concejo Deliberante, en $718.881.440 para el Tribunal de Cuentas Municipal, y en $ 394.508.107 para el Tribunal Administrativo de Faltas.

El debate que comenzará hoy en el Museo Virginia Choquintel se extenderá hasta el próximo viernes 20 de octubre de acuerdo al calendario de reuniones de comisión que determinó el presidente de la comisión de Presupuesto, concejal Hugo Martínez.

En este sentido, para el día de hoy a las 9.00 horas, el secretario de Finanzas Diego López realizará la presentación general del proyecto de Presupuesto ante el Cuerpo de Concejales y posteriormente hará lo propio el contador Marcos Oviedo en representación del Tribunal de Cuentas Municipal y la Dra. Dora Galeano como Jueza del Tribunal Administrativo de Faltas.

El miércoles 18 de octubre a partir de las 9.00 horas, la Arquitecta Silvina Mónaco presentará el proyecto de la secretaría de Planificación, Inversión y Servicios Públicos.

A las 11.00 horas hará lo propio la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad a cargo de la Dra. Alejandra Arce y a las 14.00 horas la Secretaría de Salud a través de la Dra. María Eugenia Cóccaro.

En tanto el jueves 19, a las 9.00 horas, la Licenciada Silvana Angelinetta presentará el proyecto de la cartera de Desarrollo Social, a las 11.00 horas hará lo propio la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente que se encuentra a cargo del contador Matías Lapadula y a partir de las 14.00 horas el Dr. Gonzalo Ferro presentará lo ejecutado y estimado de la Secretaría de Gestión Ciudadana.

Finalmente el viernes 20 de octubre, a las 9.00 horas la Agencia Municipal de Deporte que se encuentra a cargo del Licenciado Sebastián Bendaña presentará el presupuesto de su cartera, a las 11.00 horas hará lo propio la Secretaría de Gobierno a cargo del Dr. Gastón Díaz.

Una vez finalizadas las exposiciones, el Cuerpo de Concejales comenzará el análisis minucioso del presupuesto, indicando en caso de ser necesaria la realización de algún tipo de modificación al proyecto original.

Debate acotado

El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Raúl Von der Thusen, dio detalles a Provincia 23 sobre el inicio del debate del proyecto de presupuesto municipal 2024, señalando que “se va a llevar adelante la presentación general del proyecto de presupuesto municipal 2024 que estará a cargo del Secretario de Finanzas de la municipalidad. Luego iremos escuchando a todas las otras carteras municipales. Son nueve en total”, indicó.

Respecto del análisis del presupuesto, consideró que son pocos los tres días que definió el presidente de la comisión de presupuesto, dado que deberían escuchar a tres secretarías por jornada. “Yo lo planteé pero no es una decisión del presidente del Concejo sino del presidente de la comisión de presupuesto, Hugo Martínez. Él tomó la decisión de que en tres días se discuta el presupuesto y esa decisión no recae sobre mí. No necesariamente se tiene que aprobar el presupuesto en octubre, todavía tenemos una sesión en noviembre y se podría dar tratamiento en las distintas comisiones temáticas del Concejo. Imagino que lo plantearon así para que sea una presentación rápida de todas las carteras municipales, y a partir de ahí pasaremos a trabajar el presupuesto en las comisiones. Es lo que se debe hacer pero no es una decisión mía sino del presidente de la comisión”, reiteró.

“No es momento de generar un aumento desmedido de los impuestos municipales”

“El presupuesto ha crecido el 117% respecto del ejercicio en curso y podría descender a un 97 ó 100%. De los presupuestos que me ha tocado discutir, el que más había aumentado lo hizo en un 38%. Este aumento es para prestar atención, porque tiene que ver con la inflación que está teniendo el país y hay que hacer un trabajo pormenorizado por ejemplo de cuánto va a costar la unidad fiscal, que es la base imponible que se usa”, advirtió.

Adelantó que “ahí vamos a poner el ojo para que los impuestos no aumenten de manera imprudente y puedan generar un problema para la comunidad de Río Grande. Hay otros temas de interés, porque se vuelve a suspender el presupuesto participativo. Es un tema en el que vengo trabajando hace muchos años y siempre planteo que no se debería suspender. Es una buena herramienta para que los vecinos de la ciudad puedan trabajar en comunidad y decidir qué hacer con el 1,78% que marca la normativa del presupuesto participativo. Esta decisión va a depender de lo que defina la mayoría de los concejales”, manifestó, abriendo la posibilidad de revertir lo expresado en el proyecto oficial.

Unidad fiscal en estudio

El concejal se detuvo en la definición de la base imponible de impuestos y tasas, que se conoce como unidad fiscal, en función del impacto que tendría aplicar el índice de inflación. “El año pasado generó un amplio debate, y se terminó aprobando una quita importante para que no impactara en los bolsillos de los vecinos. La unidad fiscal depende de una fórmula en base al índice de precios mayoristas que se toma de septiembre a septiembre de cada año. A partir de esa variación interanual se plantea el porcentaje de aumento de la unidad fiscal, pero eso va a ser como base. Por lo que venimos viendo con respecto a la inflación, los índices de precios mayoristas están en el orden del 124% o más. Hay que hacer comparativos con la compensación que se hizo el año anterior y se viene un tiempo complejo con respecto a la discusión que tenemos que dar sobre los impuestos de la ciudad. Yo vengo diciendo que no es momento de generar un aumento desmedido de los impuestos municipales. También la ciudad tiene que seguir funcionando y garantizar los servicios básicos. Creo que vamos a tener un año bastante complicado en 2024 como para seguir pisándole la cabeza del punto de vista fiscal a la ciudadanía”, concluyó.

Fuente: provincia 23