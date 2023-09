Verano en la costa: alquileres dolarizados y con fuertes aumentos

En Cariló, el alquiler de las casas oscila entre los US$ 2.000 y los US$ 11.000, dependiendo las características y ubicación. Una casa sobre el mar, con cuatro dormitorios, se oferta a US$ 11.000, otra en la zona del golf con tres dormitorios y dependencia US$ 3.700, mientras que una vivienda cerca del centro con tres dormitorios y pileta está US$ 4.700.