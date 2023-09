Encuentro de Abogados de Empresa de IDEA: especialistas y referentes analizaron el marco normativo y las oportunidades para las compañías

Con foco en el impacto de los cambios económicos y tecnológicos en el actual marco normativo y jurídico, se realizó una nueva edición del Encuentro Anual de Abogados de Empresa de IDEA, donde se analizó cómo aprovechar en este contexto las oportunidades que surgen para la Argentina a nivel local y global.

Bajo el lema “Pensar el presente para construir el futuro”, más de 300 asistentes participaron el jueves 14 de septiembre del tradicional encuentro que tuvo lugar en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, organizado por la Red de Profesionales de Abogados de Empresa de IDEA con la presencia de referentes jurídicos, socios de los principales estudios y especialistas en temas legales.

“Este encuentro es un hito para toda la comunidad de abogados de empresas. En IDEA venimos profundizando sobre la seguridad jurídica y calidad institucional. Como empresarios debemos poder dialogar sobre los temas que nos generan dificultades para invertir, operar y producir en nuestro país”, señaló Paula Altavilla, presidente de IDEA y Country President Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric.

“Queremos ser un empresariado dinámico, con voz activa, para proponer alternativas sobre los desafíos que se nos presentan y generar un debate constructivo para que las empresas del sector privado puedan ser el motor de desarrollo, crecimiento, generación de empleo y un futuro que valga la pena para nuestro país”, agregó Altavilla en el inicio del encuentro.

Por su parte, Dalma Parisi, líder de la Red de Abogados de Empresa de IDEA y General Counsel South America, Government Affairs & Sustainability en Siemens, destacó el crecimiento de la red. “Es una red que aporta propuestas específicas a la sociedad. Este año, el desafío fue repensar nuestro marco jurídico y normativo para acompañar los cambios a nivel global y aprovechar las oportunidades para nuestro país en un contexto dinámico y volátil como el que estamos atravesando”, destacó.

“Siempre es enriquecedor abrir este espacio de diálogo y de construcción de cara al país que queremos y, en ese sentido, atender a un factor tan clave para nuestra sociedad como lo es la institucionalidad. En el Coloquio IDEA, el mes próximo, vamos a compartir propuestas que van en este sentido orientadas a mejorar sustancialmente la cultura política democrática en Argentina, fortalecer las instituciones y mejorar la eficacia del funcionamiento del Gobierno. Son tres condiciones clave para lograr un modelo de desarrollo económico que se perpetúe en el tiempo”, expresó Guillermo Lipera, secretario de IDEA y Socio Gerente de Bulló Abogados.

Durante el encuentro, se analizó el impacto de la inteligencia artificial (IA) y la tecnología en el campo legal, en cuatro dimensiones: propiedad intelectual, privacidad de datos, interrogantes éticos y reconfiguración de la profesión.

El tema fue desarrollado por los especialistas Juan Pablo Chemes, director de Innovación para Sudamérica Hispana en Accenture; Miguel Zaldívar, CEO de Hogan Lovells; Paula Fernández Pfizenmaier, Head of IP de Mercado Libre; Federico Colombres, abogado, MBA, profesor, y coproductor y conductor de “Abogados Rompiendo la Caja”; Jorge Garnier, socio de EY Law y Miguel Alberto Piedecasas, consejero de la Magistratura de la Nación por el estamento de la Abogacía.

Por su parte, María Fernanda Mierez y Delfina Balestra, presidente y directora Ejecutiva de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, presentaron detalles sobre la tarea de la comisión.

Otro de los ejes de la jornada fueron los marcos normativos actuales con una visión de futuro para posibilitar el desarrollo de un país sostenible, con el foco puesto en la necesidad de reglas de juego claras y su cumplimiento. Además, se destacó el rol determinante que tienen las instituciones sólidas para posibilitar un futuro en el que los sectores dinámicos de la economía logren alcanzar todo su potencial y capitalizar las oportunidades.

Participaron de los paneles, Todd Crider, head of the Firm’s Latin America Practice at Simpson Thacher & Bartlett LLP; Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia; Miguel D´Alessio, general Manager Siemens Digital Industries; Ramiro Castiñeira, director en Econométrica; y Enrique Cristofani, empresario y referente de Juntos por el Cambio.

La Red de Abogados de Empresa de IDEA está conformada por más de 180 profesionales -entre ellos legal counsel, gerentes de Legales y socios de los mayores estudios jurídicos del país- que se reúnen periódicamente para conocer las últimas tendencias y compartir sus conocimientos, visiones y experiencias, siempre con una vocación colaborativa.

IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina es voz activa de un empresariado comprometido por el desarrollo económico, social e institucional de la Argentina. Es una organización enfocada en el hacer, generando espacios de debate y pensamiento multisectorial que aporte valor, ideas y acuerdos sobre los grandes temas que involucran el desarrollo sostenible de nuestro país. Hoy, IDEA representa a más de 500 empresas de todos los sectores y tamaños, desde multinacionales hasta PyMes. En su conjunto producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional.

IDEA desarrolla encuentros de intercambio y capacitación, ofrece distintas propuestas de servicios y espacios de actividad como las Redes de Profesionales, la Escuela de Negocios, IDEA PYME, IDEA Joven, IDEA Diversidad y espacios de incidencia como el Coloquio, punto de encuentro que desde hace 59 años reúne a los dirigentes de los sectores más relevantes del ámbito nacional e internacional, público y privado; para el tratamiento estratégico de las grandes cuestiones nacionales que preocupan e interesan al empresariado