Walter Campos presentó su proyecto de Programa Compostaje Domiciliario.

Con respecto a la reunión que el edil; Walter Campos mantuvo en su despacho la pasadas semana con Paulo Gea; Jefe de la Agencia INTA, y Natacha Sandoval, encargada de comunicación y difusión del INTA, (ambos de nuestra ciudad); trataron en el encuentro fundamentalmente los temas inherentes al manejo de los residuos domiciliario orgánicos que son biodegradables, como así también el de los elementos que se descomponen por acción biológica o bioquímica, ‘especialmente el nylon o plástico’; además el de tomar acabado conocimiento de todos los cursos, talleres y capacitaciones que la institución nacional brinda a toda la población; donde expresó que: “ya que es de mi interés esta especial ‘Campaña de Concientización’ sobre la importancia de reducir los desechos y crear programas de compostaje domiciliario como así la elaboración ‘artesanal’ que realmente es muy beneficiosa y brinda al usuario la posibilidad de generar un emprendimiento familiar donde trasforma su basura orgánica en un fertilizante natural”.

“Además, uno de los puntos de trascendental importancia para mí, ya que fue muy fructífera la reunión con Paulo Gea y Natacha Sandoval; donde inclusive pude indagar aún más con respecto al compostaje domiciliario y su proceso de elaboración en el seno familiar; es la necesidad de reducir los desechos tanto orgánicos como inorgánicos con el ‘Programa de Concientización’ que desde mi bloque queremos llevar adelante, ya que es muy importante que la sociedad riograndense tome el impulso o la inercia de reciclar al máximo los desperdicios que generamos en nuestros domicilios, y así transformarlos en abono si son orgánicos, porque en nuestra ciudad hay varias huertas que son artesanales y sería por demás interesante poder interactuar con el ambiente que creo nos preocupa y mucho a todos”. “Otras de las cosas de suma importancia que pude observar en la reunión con Paulo Gea y Natacha Sandoval, es la variedad de capacitaciones, cursos y talleres On Line que el INTA Río Grande posee, y que realmente me ha interesado mucho; porque además la institución te entrega la semilla, te acompaña con el proyecto, te asesora, le hace el seguimiento, y también me comentaron que en muchos de los casos los financian, así es que sinceramente debo valorar el trabajo que realizan con mucha responsabilidad por la cantidad de programas que hoy día asisten técnicamente”.

“Así es que considero que la reunión mantenida con los profesionales del INTA fue muy interesante, que por supuesto, quedo mucha información para recabar, pero este no será el último encuentro que realicemos con los técnicos ya que tienen un abanico de oportunidades que todos debemos aprovechar; y aprovechar todos los proyectos, talleres, capacitaciones y asesoramiento que ofrecen por intermedio de la página; y nosotros desde el Bloque Forja-Todos, y junto a todos mis pares lo trataremos y desarrollaremos en la próxima reunión de comisión del mes de junio, donde concurrirá gente del municipio y los técnicos del INTA”, finalizó.