A raiz del temblor en Tolhuín hace 6 años hablábamos del tema: Tarde o temprano la isla quedara dividida en dos por un temblor en el Fagnano

Las perspectivas no son buenas a partir del cambio climático y Ushuaia tiene un límite temporal concreto para acusar problemas de agua dulce, por la retirada de los glaciares.

“Si los glaciares pierden su fuente de alimentación, su tamaño empieza a disminuir y en varios casos de forma muy rápida”, dijo, previendo “serios problemas de abastecimiento de agua a medida que crece la población. Si estos pequeños glaciares desaparecen, no va a quedar ni nieve ni hielo para abastecer las necesidades de la ciudad. Aunque llueva, si desaparece el hielo no hay forma de conservar la nieva caída el invierno anterior y esto va a afectar la provisión de agua”, sostuvo, fundamentalmente en verano.

No falta mucho: “El lapso es de veinte años para quedar sin agua en verano, poco tiempo, teniendo en cuenta que hace poco más de veinte años se juró la Constitución”, dijo habiendo sido uno de los convencionales.

No corresponde a los investigadores buscar la solución para un serio problema en el mediano plazo. “Nosotros detectamos un problema y establecemos un diagnóstico, no damos las soluciones. Alertamos sobre los inconvenientes y si alguien nos convoca nos vamos a presentar a trabajar, pero no es la responsabilidad de la institución, que se aboca a la investigación”, manifestó.