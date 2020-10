El concejal Juan Manuel Romano de FORJA Ushuaia cuestiona endeudamiento de 100 millones de pesos al municipio.

Mart 13/10/2020.- El Concejal Juan Manuel Romano de FORJA Ushuaia cuestionó duramente el pedido de autorización del Municipio Capitalino para endeudarse en 100 millones de pesos para un leasing en la compra de maquinas viales que no están en el proyecto.

El concejal Juan Manuel Romano de FORJA Ushuaia, se pregunta dónde están los fondos de leasing para la compra de máquinas. “Me parece que no son claras las cosas, tiene que ver con que hemos pedido más de 10 veces informes sobre los fondos destinados a eso, después que llegó el pedido de autorización que no son mas de dos o tres articulos, porque nos están solicitando endeudarse en 100 millones de pesos sin información, sin tasa de interés, sin tipo de moneda y en uno de los artículos y agrega de manera casi graciosa que se devolverá de acuerdo a las condiciones que ponga el banco”.

Eso tampoco se aclara, dijo Romano, entonces vamos a ver porque no es la forma en que se pide un crédito en ninguna parte, nadie saca dinero de un banco y despues se pone a analizar cuales son las condiciones de devolución, eso se acuerda antes, por ejemplo 36 cuotas, dolarizadas, cual es el interés, en cuanto tiempo se va a pagar, como se va a amortizar, que obras se van a llevar adelante con la maquinaria vial, nos dicen que va a ser una planta de asfalto, pero no está en el proyecto, le pedimos que lo agregaran al proyecto, lo vuelven a enviar pero la máquina sigue sin aparecer por lo que vamos a aprobar no es el leasing por una planta de asfalto es una autorización e leasing con las condiciones que ponga el banco, ese es el espíritu del proyecto”, puntualizó.

Fuente:radio provincia.