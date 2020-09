Gustavo Melella: “Macri destruyó el federalismo”.

Lun 14/09/2020.- El gobernador de la provincia cuestiono duramente al ex presidente Mauricio macri y dijo que fue quien destruyo el federalismo. Lo hizo en una nota emitida por Radio rebelde AM 740 e invitó a la oposición a hacer silencio. Además justificó y defendió la quita de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El gobernador de la provincia en declaraciones puso de manifiesto su apoyo incondicional al Presidente de la Nación, Alberto Fernandez y cuestionó seriamente al ex presidente, respecto de los dichos de Macri el pasado domingo, sostuvo, “hay que tener ganas de leer a macri un domingo”, yo no soy amigo, no me mensaje con el presidente y cuando tenga que decirle que algo no me gusta se lo diré.

Macri fue el abanderado del centralismo, porque destruyó la industria nacional y la gobernadora a quien cuestioné y cuestionó, por eso creo que deberían hacer silencio porque le hacen mucho mal a nuestro país.

Melella justificó y defendió al quita de coparticipacion a la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.