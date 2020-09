COVID-19: Rio Grande 51 pacientes fallecidos totales, con un fallecimiento ocurrido durante la noche”.

A través del mismo, Barrios informó que “tuvimos ayer en la provincia un total de 37 nuevos casos positivos correspondientes a la ciudad de Río Grande. En Ushuaia ayer se confirmaron dos nuevos casos a lo que se suma un tercero detectado en el día de la fecha”.

“El total de casos positivos en la provincia de Tierra del Fuego por PCR hasta la fecha es de 2470 más 13 casos de Malvinas, con un total de 213 casos en la ciudad de Ushuaia, 2256 en Río Grande y 1 en la ciudad de Tolhuin”, indicó y agregó que “los casos sospechosos son 183; 12 en Ushuaia, 167 en Río Grande y 4 en Tolhuin. Los casos negativos hasta la fecha son 5976”.

Barrios también expresó que “ayer se produjeron 53 nuevas altas en Río Grande”.

Con respecto a la información hospitalaria dijo que “en Ushuaia no hay pacientes internados y en el Hospital de Río Grande tenemos, a la mañana de hoy, un total de 36 pacientes internados en sala y 11 en Terapia Intensiva, de los cuales 8 requieren asistencia respiratoria mecánica. Hay 8 pacientes internados en el centro municipal para pacientes leves y en el ámbito privado 2 pacientes internados en Unidades Intensivas, ninguno con asistencia respiratoria mecánica”. A su vez, manifestó que “en Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 51 pacientes fallecidos totales, con un nuevo fallecimiento ocurrido durante la noche”.

“En cuanto a la información de Ushuaia queremos indicar que el área de epidemiología y el Ministerio de Salud están realizando las investigaciones para determinar el nexo y aislar a los contactos de los 3 nuevos casos detectados entre ayer y hoy. Solicitamos a las personas que estén atentas y que tengan en cuenta que el hisopado es mejor realizarlo a las 48hs o 72hs de la aparición de síntomas”

Por su parte, Pérez comentó que “recordamos que ante los casos detectados en Ushuaia, se solicita que todas las personas que hayan asistido al bar Santos entre el 10 y el 13 de septiembre inclusive y presenten síntomas que se aislen inmediatamente. No deben tener contacto con ninguna persona, no deben salir del domicilio y deben llamar al 107”.

“Este pedido se hace como medida de prevención ya que el área de epidemiología ya se encuentra abocada a la investigación y el análisis de los casos”, agregó.

Finalmente, el funcionario recordó que “los síntomas son fiebre mayor a 37,5º, tos, dolor de garganta, pérdida de gusto u olfato, diarrea, vómitos y dolor de cabeza”.