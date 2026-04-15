Tierra del Fuego la provincia que mas empleo registrado perdió en enero de 2026.

Entre las jurisdicciones subnacionales, volvieron a predominar los resultados negativos. Apenas ocho distritos presentaron mejoras mensuales, encabezados por La Rioja (+1,3%), Neuquén (+1,2%), Santa Cruz y Río Negro (+0,9% en cada caso).

En la comparación interanual, no se observan diferencias significativas. Sólo cuatro distritos subnacionales muestran alzas respecto a enero de 2025: Río Negro (2,8%), Neuquén (2,0%), San Juan (1,6%) y Santiago del Estero (0,9%). Las otras 20 provincias registran bajas interanuales en diferentes intensidades y Tierra del Fuego también muestra una caída pronunciada del -9,8%, solo superada por Catamarca (-10,5%).

Pérdida de empleo en la era Milei

En una perspectiva más amplia, la consultora especializada en el análisis de los indicadores provinciales que dirige Alejandro Pegoraro comparó los volúmenes de empleo actual respecto de noviembre de 2023, el mes previo al cambio de gobierno. A nivel nacional está aún 3,2% por debajo de aquella marca, lo que equivale a la pérdida acumulada de 206.262 empleos en el segmento privado formal.

En esa línea, el volumen actual de empleo es el más bajo desde junio de 2022 y, por ende, es el más bajo en la gestión de Javier Milei.

Entre las provincias, solo dos logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023: Neuquén con 5,1% (+7.306 empleos) y Río Negro con 2,2% (+2.425 empleos).

Por el contrario, las 22 jurisdicciones restantes aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno, aunque muestran fuertes brechas en sus comportamientos. El descenso más leve se observa en Mendoza (-0,9%); mientras que en el otro extremo aparece otra vez Tierra del Fuego (-13,2%) y Santa Cruz (-15,4%), las dos que presentan las caídas más fuertes.

Fuente: Letra P