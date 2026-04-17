PARITARIAS ABIERTAS Y DIÁLOGO PERMANENTE: EL MUNICIPIO RECIBIÓ EL PETITORIO DE ATE Y RATIFICÓ SU COMPROMISO EN UN CONTEXTO NACIONAL ADVERSO

Rio Grande 17/04/2026.- El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, recibió el petitorio presentado por ATE Río Grande y reafirmó la decisión de sostener paritarias abiertas durante todo el año, con el desafío de mejorar los salarios sin comprometer la calidad de los servicios, en un escenario marcado por la caída de recursos en la remisión de fondos de coparticipación por parte del Gobierno Nacional.

El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, recibió personalmente este jueves por la mañana el petitorio presentado por dirigentes de ATE Río Grande. En ese marco, ratificó la voluntad de la gestión municipal de sostener un diálogo permanente con los trabajadores, aun en un contexto económico complejo atravesado por la retracción de recursos de origen nacional y el impacto del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre las finanzas locales.

Desde el Ejecutivo destacaron la importancia de mantener canales institucionales de diálogo con los representantes gremiales, en línea con la decisión del intendente Martín Perez de consolidar un esquema de paritarias abiertas durante todo el año, como herramienta para dar respuestas dinámicas frente a la inestabilidad económica.

Esta modalidad permitió avanzar en acuerdos salariales concretos, como el reciente incremento del 4,5% al salario básico -actualmente en proceso de implementación- y la actualización de asignaciones familiares y ayuda escolar, medidas que impactan de manera directa en el ingreso de los trabajadores municipales.

La recepción del petitorio se da en un escenario en el que el Municipio debe administrar sus recursos con extrema responsabilidad, frente a la caída de la recaudación, la disminución de transferencias nacionales y las demoras en la remisión de fondos de coparticipación. En este contexto, se redoblan los esfuerzos para sostener el equilibrio entre la mejora salarial y la continuidad de los servicios públicos esenciales.

En ese sentido, Díaz remarcó que la política salarial se construye a partir del consenso y con responsabilidad fiscal: “nuestra decisión es clara: sostener paritarias abiertas y un diálogo permanente con los trabajadores, entendiendo que la situación económica exige respuestas dinámicas y responsables”.

El funcionario subrayó además que el actual contexto nacional impacta de manera directa en las finanzas locales, lo que obliga a planificar cada decisión con equilibrio. “Tenemos la responsabilidad de administrar en un escenario de caída de recursos, en el que el Gobierno Nacional se abstrae de la realidad de los vecinos. Queremos que los trabajadores mejoren sus ingresos, pero también garantizar que el Municipio siga dando respuestas a los vecinos”, sostuvo.

Asimismo, destacó que este esquema de negociación permanente permite evaluar de forma constante la evolución de la economía y el comportamiento de los ingresos municipales: “las paritarias no se cierran, se sostienen en el tiempo. Esa es la herramienta que elegimos para acompañar a los trabajadores”.

Finalmente, desde el Ejecutivo remarcaron que el planteo presentado por ATE será analizado en el ámbito paritario, reafirmando la voluntad de continuar construyendo acuerdos que permitan recomponer el salario sin perder de vista la sostenibilidad financiera.

“Cada planteo que hacen los trabajadores es atendido. Esa es la base del diálogo que construimos: respeto, responsabilidad y compromiso con la ciudad”, concluyó Díaz.