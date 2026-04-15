“NO NOS QUEDÓ OTRO CAMINO QUE LA DENUNCIA PENAL”, AFIRMÓ YUTROVIC

La funcionaria planteó en declaraciones radiales que “las herramientas administrativas se agotaron y tuvimos que hacer esta presentación para poner la responsabilidad en el representante técnico, que es quien tiene la obligación de conocer la normativa, y en el propietario de la estación de servicio”.

No obstante, dijo que “están abiertas las puertas para dialogar si es que quieren regularizar y si están en condiciones de hacerlo vamos a avanzar”, ya que “no nos interesa que una obra no se haga o que una actividad comercial no se sostenga”.

Yutrovic recordó que desde la empresa “consultaron verbalmente y les explicamos cuales eran los procedimientos a seguir, presentaron un permiso solo para demolición que fue autorizado”, y en ese marco “iniciaron los trabajos de construcción antes de presentar la documentación de obra nueva o de ampliación para que sea analizada y aprobada”.

Ante el incumplimiento el área de Obras Privadas del Municipio realizó inspecciones, notificaciones y definió la paralización de la obra a fin de que la empresa presentara la documentación correspondiente pero “hicieron caso omiso y entramos en un espiral de conflictividad” sostuvo Yutrovic, teniendo en cuenta que “hay una reglamentación que cumplir y en este caso la responsabilidad técnica es del profesional a cargo de la obra que no cumplió con los plazos de las presentaciones que debía hacer previo al inicio de la obra ”.

“Si la empresa plantea que estaba apurada por realizar una inversión referida a la concesión de la estación de servicio, hubiera empezado antes con las presentaciones, esa no es nuestra responsabilidad”, expresó, y dijo que “esa no es excusa para infligir las normas, avanzaron sin aprobación de planos y eso desencadenó las sucesivas inspecciones e infracciones”.

Desde el Municipio “tratamos de agotar todas las instancias administrativas” y además “hubo un par de reuniones con los responsables de la obra”, pero la realidad marca que “deberían haber comenzado en primer lugar con la presentación de los planos, esperar las autorizaciones y no avanzar de prepo”.

“Algunos plantean que estamos en contra de las inversiones y el desarrollo y no es verdad, al contrario, estamos ávidos de inversiones y que se mejore la cuestión edilicia”, enfatizó por último la secretaria de Planificación, “pero no se puede hacer de cualquier manera, para algo están las normativas vigentes y la aplicación de las mismas son facultad de la Municipalidad”.