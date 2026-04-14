MÁS DE 230 EMPRENDIMIENTOS PARTICIPARON DE UNA NUEVA EDICIÓN DE LA EXPO EMPRENDIENDO JUNTO AL MERCADO CONCENTRADOR

Ushuaia 14/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una nueva edición de la Expo Emprendiendo junto al Mercado Concentrador en el microestadio “Cochocho” Vargas, con una gran convocatoria de vecinos y vecinas durante el sábado y domingo.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “pudimos disfrutar de más de 230 stands de emprendedores y emprendedoras, junto a 15 comercios del Mercado Concentrador con precios muy accesibles y ofertas”.

En esa línea, valoró que “hubo espacios de artesanía, producción local, gastronomía y una propuesta muy variada”, y remarcó que “si bien las ventas han disminuido en términos generales, se pudieron concretar operaciones y estos espacios siguen siendo fundamentales para visibilizar los emprendimientos y difundir el trabajo que realizan”.



Asimismo, sostuvo que “en este contexto económico es muy importante seguir generando estos espacios que fomentan la economía local y acercan herramientas a los vecinos y vecinas”, y subrayó que “ambas jornadas fueron muy concurridas, algo que no siempre sucede, ya que habitualmente el domingo tiene mayor afluencia”.

Durante el evento también se ofrecieron servicios gratuitos, como cortes de pelo brindados desde los talleres de centros comunitarios, lo que “tuvo una gran respuesta y formó parte de una propuesta integral”.

Por su parte, el coordinador de Fomento y Desarrollo Económico, Roberto Trujillo, señaló que “el Mercado Concentrador se desarrolló durante los dos días, con incorporación de nuevos comercios y mayor variedad de productos”.

En ese sentido, detalló que “se sumaron yerbateros, nuevas panaderías —incluida una de masa madre— y se mantuvieron los comercios tradicionales”, alcanzando “más de 30 comercios incorporados”.

Además, destacó que “hubo rotación de comerciantes entre sábado y domingo, lo que permitió ampliar la participación y ofrecer nuevas opciones a quienes se acercaron”.

En cuanto a las ventas, Trujillo informó que se registraron ventas por más de 13 millones de pesos en total, con un incremento significativo durante la jornada del domingo, especialmente por la tarde, cuando se alcanzó el pico de público.

Finalmente, resaltó que “hubo ofertas destacadas, como promociones en carnes y productos de panificación, consolidando al Mercado Concentrador como un espacio beneficioso tanto para los vecinos y vecinas como para los comercios participantes”.