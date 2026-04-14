Lechman cuestionó la defensa del Puerto ante la intervención y sostuvo que fue tan deficiente que “termina pareciendo una autoentrega”

En diálogo con Radio Provincia, el parlamentario planteó que lo ocurrido no puede analizarse como un hecho aislado, sino como el resultado de decisiones que se fueron acumulando en el tiempo. “Hay una desconexión con la realidad de lo que le tocó vivir al Puerto. Cuando uno intenta entender por qué se hicieron determinadas cosas, no aparecen respuestas claras”, sostuvo.

En ese marco, apuntó directamente a la estrategia desplegada por el Ejecutivo. “La defensa fue tan deficiente, con errores muy marcados en las presentaciones judiciales, que cuesta entender cómo se llegó a este punto. Termina pareciendo una autoentrega”, afirmó.

Lechman también cuestionó el proyecto impulsado por el Ejecutivo en la Legislatura sobre el Puerto. “Es el famoso pan y circo: entretener con un proyecto de ley inviable, por eso terminó en archivo. Fue una falta de respeto a la ciudadanía. Es una privatización encubierta de algo que hoy no se tiene”, sostuvo.

Según planteó, ese tipo de iniciativas no se corresponden con la situación real del organismo. “Desde 2020 en adelante hubo anuncios permanentes de grandes inversiones, de terminales, de obras importantes. La realidad es que no se hizo absolutamente nada”, remarcó.

El legislador también se refirió a lo ocurrido el jueves pasado en la Comisión 2 de la Legislatura, donde se abordó la intervención del Puerto. Recordó que había solicitado que el debate quedara registrado en versión taquigráfica para dejar asentadas las exposiciones de funcionarios y representantes del sector.

“Cuando se discuten temas de esta magnitud, es fundamental que todo quede registrado. Después cada uno se tiene que hacer responsable de lo que dice”, explicó. El pedido fue rechazado antes del inicio de la reunión, lo que derivó en su decisión de no participar de la instancia abierta.

Para Lechman, la falta de ese registro no es un detalle menor, ya que limita la posibilidad de reconstruir con claridad lo que se plantea en un tema de fuerte impacto institucional.

En paralelo, amplió el análisis y lo vinculó con la situación general de la provincia. “Hoy tenemos un gobierno que toma decisiones lejos de la realidad de Tierra del Fuego”, sostuvo.

En esa línea, describió un contexto social complejo. “Hay gente en la calle todos los días: docentes, policías, empleados públicos, municipales, la UOM, el comercio que se cae a pedazos. Esa es la realidad que tenemos”, advirtió.

Además, puso el foco en el uso de los recursos públicos. “Cada peso mal administrado es un peso que se le quita a la vida de los fueguinos. No es plata de un funcionario, es plata de todos”, afirmó.

Por último, sostuvo que la discusión sobre el Puerto debe darse con mayor responsabilidad política. “No se puede seguir mirando para otro lado. Hay que entender lo que pasó y hacerse cargo de lo que está pasando”, concluyó.