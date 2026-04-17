LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA DONÓ VEHÍCULOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Los vehículos fueron destinados a la institución bomberil a fin de contribuir con las prácticas específicas que requieren el uso de herramientas de corte hidráulico y expansión, fundamentales para intervenciones en siniestros viales y situaciones de emergencia complejas donde hay que extraer personas.

El subsecretario de Seguridad Urbana Municipal, Alejandro Ledesma, destacó que “esta colaboración beneficia la profesionalización de los equipos de emergencia en tareas de rescates reales y efectivos”, subrayando la importancia de fortalecer la preparación de quienes intervienen en este tipo de situaciones.

Asimismo, explicó que las unidades entregadas fueron incorporadas a través del proceso de entrega voluntaria enmarcado en las ordenanzas municipales N° 5122 y 6176. Dichos vehículos fueron cedidos al municipio para su posterior descontaminación y compactación, siendo ahora reutilizados con fines formativos.

De esta manera, Ledesma indicó que “desde el área continuamos articulando acciones con instituciones de la comunidad, para promover el fortalecimiento de los servicios de emergencia y la seguridad de los vecinos y vecinas”.