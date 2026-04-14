La inflación de marzo fue del 3,4 %, según el INDEC, y acumuló un 9,4 % en el primer trimestre del 2026,

Rio Grande 14/04/2026.- El dato cuenta con una variación interanual del 32,6 %. El aumento se debió principalmente a los incrementos en combustibles, educación y tarifas, que presionaron el índice de precios al consumidor y marcaron la cifra más alta en lo que va del año. Desde enero de 2023 hasta marzo de 2026, la inflación acumulada en Argentina supera el 700 %, según los datos oficiales del INDEC

Principales razones del aumento

Combustibles: subas superiores al 20 % en naftas y gasoil, impulsadas por el alza del petróleo internacional debido al conflicto en Medio Oriente.

subas superiores al 20 % en naftas y gasoil, impulsadas por el alza del petróleo internacional debido al conflicto en Medio Oriente. Educación: ajustes de cuotas escolares y materiales por el inicio del ciclo lectivo.

ajustes de cuotas escolares y materiales por el inicio del ciclo lectivo. Transporte: encarecimiento de fletes y boletos urbanos por el impacto del combustible.

encarecimiento de fletes y boletos urbanos por el impacto del combustible. Tarifas y servicios: aumentos en electricidad, agua y gas en varias provincias.

aumentos en electricidad, agua y gas en varias provincias. Alimentos y bebidas: subas moderadas pero sostenidas en productos básicos, afectadas por costos logísticos y estacionales.

Estos factores explican la aceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto de febrero (2,9 %), rompiendo el techo del 3 % por primera vez en 2026.

Datos clave del IPC

Indicador Valor Fuente Inflación mensual (marzo 2026) 3,4 % INDEC Acumulado enero–marzo 2026 9,4 % INDEC / La Nación Interanual (últimos 12 meses) 32,6 % INDEC / Infobae Rubros más afectados Combustibles, educación, transporte, tarifas INDEC / Diario Río Negro

Contexto y perspectivas

El Gobierno considera que abril podría mostrar una leve desaceleración , aunque las consultoras privadas advierten que la presión de costos seguirá alta.

, aunque las consultoras privadas advierten que la presión de costos seguirá alta. El ministro Luis Caputo señaló que el dato de marzo “ya casi alcanza lo estimado en el presupuesto anual”, lo que podría obligar a revisar metas de inflación y política monetaria.

señaló que el dato de marzo “ya casi alcanza lo estimado en el presupuesto anual”, lo que podría obligar a revisar metas de inflación y política monetaria. En Tierra del Fuego, el impacto es mayor por la dependencia del transporte marítimo y terrestre, lo que amplifica el efecto del combustible en precios minoristas.

En síntesis

Inflación marzo 2026: 3,4 %.

3,4 %. Acumulado trimestral: 9,4 %.

9,4 %. Interanual: 32,6 %.

32,6 %. Causas principales: combustibles, educación, tarifas y transporte.

combustibles, educación, tarifas y transporte. Tendencia: posible desaceleración leve en abril, pero con riesgo de persistencia inflacionaria.

Desde enero de 2023 hasta marzo de 2026, la inflación acumulada en Argentina supera el 700 %, según los datos oficiales del INDEC. Esto significa que, en promedio, los precios se multiplicaron más de ocho veces en ese período, reflejando la persistente presión inflacionaria sobre el costo de vida.