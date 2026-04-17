LA ESCUELA DE EMPRENDEDORES SUMA BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO LOCAL

Rio Grande 17/04/2026.- El Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo el ecosistema emprendedor a través de políticas concretas que acompañan el desarrollo productivo de la comunidad. En este marco, quienes forman parte de la Escuela Municipal de Emprendedores acceden a importantes beneficios, con descuentos en distintos comercios de la ciudad y también en logística, facilitando la distribución de productos a diferentes puntos del país.

En esta línea, se impulsa el “Circuito de Descuento Emprendedor”, una iniciativa que permite a emprendedores y emprendedoras acceder a promociones especiales en comercios locales, reduciendo costos y potenciando sus proyectos. Entre los beneficios disponibles se incluyen descuentos en telas y lanas, productos artísticos, insumos de papelería, utilería, impresión gráfica y maquinarias, entre otros rubros fundamentales para la producción.

Asimismo, como parte de este circuito, quienes integran la Escuela cuentan con un 25% de descuento en envíos a través de Andreani, lo que representa una herramienta clave para optimizar la logística y ampliar las posibilidades de comercialización de sus productos.

Participan de esta propuesta comercios como Finezza, Artística RG, Fabripac S.R.L. y 9420, los cuales ofrecen descuentos que van desde el 10% hasta el 30% en distintos productos e insumos esenciales para el desarrollo de emprendimientos.

Para acceder a estos beneficios, las y los interesados deben empadronarse en la Secretaría de Desarrollo Productivo, ubicada en Perito Moreno 702, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 16 horas.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que lleva adelante el Municipio para acompañar a quienes apuestan al trabajo independiente, brindando herramientas concretas que favorecen la sostenibilidad y el crecimiento de sus iniciativas.

Cabe destacar que el Municipio de Río Grande comenzó con las capacitaciones en el marco de la Escuela Municipal de Emprendedores, una propuesta integral que articula distintas áreas con el objetivo de acercar herramientas de formación, capacitación laboral y desarrollo productivo a vecinos y vecinas de la ciudad. Aquellas personas interesadas aún pueden inscribirse, ya que continúan disponibles cupos en diversas formaciones a través de https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/ .

La Escuela Municipal de Emprendedores se consolida como una política integral que acompaña procesos colectivos de formación y desarrollo, brindando herramientas para la adquisición de oficios y la generación de emprendimientos sostenibles, en función de las distintas etapas de cada proyecto. La propuesta se organiza a partir de una ruta formativa que permite acompañar a las y los participantes desde la idea inicial hasta la consolidación de sus emprendimientos, integrando capacitación, asesoramiento y acompañamiento técnico.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa consolidando políticas públicas que promueven el desarrollo económico local, acompañando a emprendedores y emprendedoras en cada etapa de sus proyectos y generando más oportunidades para toda la comunidad.