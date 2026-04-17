Jonatan Bogado: «Yo creo que la estrategia es mentir, lo han planteado hace mucho y ahora los diputados, senadores de Libertad Avanza en Tierra del Fuego, siguen el mismo camino».».
PorArmando Cabral
Rio Grande 17/04/2026.- Asi se expresó el Dr. Jonatanan Bogado al referirse a la política libertaria y la intención de adjudicarse un proyecto de Ley, ya existente respecto de incluir en la curricula, la Cuestión Malvinas, El concejal de Provincia Grande, no reparo en criticas, y agregó, «en realidad existe y se aplica, Nosotros primero el problema que tenemos acá, que tenemos dos diputados que no. Que no estudian y que no analizan las leyes que hay en el país, sacan leyes sin haber estudiado eso. «Yo creo que la estrategia es mentir, lo han planteado hace mucho y ahora los diputados, senadores de Libertad Avanza en Tierra del Fuego, siguen el mismo camino».
El concejal Jonatan Bogado en declaraciones a Resumen Económico, por radio Provincia, cuestiono duramente a los legisladores provinciales y diputados nacionales libertarios, por, según dijo, hablar sin saber, no estudiar y proponer leyes como la inclusión de la cuestión Malvinas en la curricula, norma que ya existe y se aplica, pero que los mencionados desconocen.
Bogado tambien se refirió al «cinismo de los libertarios cuando por un lado se preocupan en redes por el estado de las calles y por otro se dedican a matar viejos, sacándoles medicamentos, recortándole jubilaciones, atención medica, y abandonándolos».
«Es una falta de respecto», disparó, y remarcó, «Pero además calculo que tampoco tienen la capacitación hecha que es obligatoria para todos los funcionarios públicos que tienen que ver con Malvinas».
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Bueno, Jonathan, te llamaba porque aparecieron los libertarios hablando de un proyecto de ley para incluir en la curricula la cuestión Malvinas.
Y hasta donde yo sé, vos el otro día lo posteaste, esta ley ya existe, lo que pasa es que no se ha aplicado, me parece.
No, en realidad existe y se aplica.
Nosotros primero el problema que tenemos acá, que tenemos dos diputados que no.
Que no estudian y que no analizan las leyes que hay en el país, sacan leyes sin haber estudiado eso.
Pero además calculo que tampoco tienen la capacitación hecha que es obligatoria para todos los funcionarios públicos que tienen que ver con Malvinas.
Si hubiesen hecho también esa capacitación probablemente se enteraban de que la cuestión Malvinas, primero que está obviamente por mandato constitucional en la disposición transitoria primera, como una política de Estado, y eso hace que la ley de Educación nacional contemple justamente la enseñanza de la cuestión Malvinas en todos los niveles educativos del país.
Y después es a través del Consejo Federal de Educación y de los ministerios de educación de las provincias, porque la educación está justamente la jurisdicción de cada una de las provincias argentinas, que se aplica en cada una de las curricula.
Nosotros tenemos nuestra ley provincial 1018 que también incluye en la curricula escolar la enseñanza de Malvinas.
Así que por lo menos en Tierra del Fuego eso está normado.
Después en la práctica, si en alguna escuela o algún docente da más o menos el contenido, es otro asunto.
Pero no es la discusión que plantearon ellos como diputados nacionales, plantearon una ley como alguna novedad de que pareciera que descubrieron la pólvora y que a partir de su buena idea o su deslumbramiento van a solucionar algún problema.
Son chantas.
La verdad que es una falta de respeto, sinceramente.
Yo al principio por ahí se ríe, pero la verdad que es decadente realmente,.
Realmente, porque yo te leía, alguien que no está entendiendo qué es lo que pasa, porque leía tu posteo y escuchaba a estos muchachos hablar como si hubiesen descubierto el dulce de leche.
Bueno, hay que aclararlo porque si no la gente se queda con esto, con la gran campaña de redes que tienen los libertarios, y después cuando tienen que ir a los proyectos tienen que hablar en el Congreso solamente se limita a levantar la mano, o lo que es peor, como decían hoy acompañar las leyes que hacen los que hacen leyes.
Exacto.
Pero yo creo que la estrategia es mentir, lo han planteado hace mucho y ahora los diputados, senadores de Libertad Avanza en Tierra del Fuego, siguen el mismo camino.
La verdad que nos tratan como ignorantes a la comunidad principalmente.
Y hay personas que lamentablemente, algunos por desinformación, otros porque hacen campaña a favor de la libertad danza, toman partido como si esto fuese algo espectacular.
Yo también seguía las redes de esta gente y sí, había personas que decían muy bien diputados, qué buena idea, qué lástima, porque la verdad que tienen una desinformación tremenda sobre algunas cuestiones y esto es una de ellas.
Pero estos últimos días han estado realizando diversas manifestaciones públicas los diputados Paul y Rodríguez en esta misma sintonía, armando un montón de temas.
La verdad que ese es el concepto, es miente, miente, miente, que algo quedará.
En la desinformación general pasa esto.
Bueno, lo de Rodríguez me parece vergonzoso, Jonathan.
Yo la verdad que un diputado esté más tiempo caminando por la calle en vez de ver, de entender que además es representante del pueblo, de la nación, ni siquiera de la provincia de Tierra del Fuego, que esté preocupado por las veredas y por el pavimento, la verdad me parece patético.
Y es un ejemplo también que la gente tiene que conocer con la situación que se acaba de describir en el país, en toda la programación de la radio hoy, donde no tenés coparticipación, donde cierran empresas, donde se pierde empleo, donde no está el PAMI a punto de cerrar, donde el INTA está a punto de liquidarlo, deben 500 mil millones de pesos a los médicos, donde han estafado a los discapacitados.
Digo, ponerse a revisar la vereda de una ciudad me parece realmente lamentable.
Lamentable de un nivel subterráneo esto.
Y eso son los mismos que después dicen, hacen este tipo de presentaciones y la gente como vos decís, que no tiene por qué estar enterada de todo, se engancha con eso, ¿No?
Pero no es moralmente aceptable.
Ellos que acuden a la moralidad de la política.
La verdad que justamente deja mucho que desear el diputado caminando a las calles.
Bueno, si quiere hacer lo que lo haga, pero de última yo lo que invito que caminemos juntos.
Le voy a mostrar todas las obras que han quedado paralizadas del gobierno nacional.
Ahora me voy a dar ese trabajito también, seguramente así lo ayudo a recordar al diputado, hora por hora, le voy a recordar todas las cuestiones que han dejado pendiente su gobierno nacional, su presidente.
La terminal de o el parque logístico para el parque industrial, el plan de viviendas de Procrear, la defensa costera, segunda etapa de defensa costera que estábamos realizando.
El acceso de circunvalación del barrio Los Cisnes, que el otro día me junté con los vecinos del barrio Los Cisnes y Vapor Amadeo, manifestaban justamente la peligrosidad que tiene el acceso al barrio.
Le explicábamos justamente eso, Armando, que hay una ruta nacional, que nosotros no podemos meternos en esos accesos, y que es a través muchas veces de disposiciones nacionales y de contribuciones del gobierno nacional, por ser una ruta que ayuda a generar ese tipo de accesos a los barrios que están aledaños a las rutas.
El entubado de Isla Malvinas, que era una obra importantísima que íbamos a realizar por seguridad para los vecinos de la zona, y donde también se iba a desarrollar una bicisenda.
Hay un montón de obras, más de 15 obras que han sido paralizadas, que han sido compromisos asumidos por el gobierno nacional, por el Estado, por la institución jurídica del Estado, y que ellos tanto decían que los compromisos que asume el Estado con el sector privado hay que cumplirlos.
Ahora los compromisos que asumió el Estado con un Estado municipal o un Estado provincial, bueno, ellos se pueden romper esos acuerdos.
Es ridículo.
Claro, yo estaba viendo, el otro día publicamos un informe sobre lo que está ocurriendo con los ancianos, los adultos mayores, y este año en la República Argentina, por falta de medicamentos, y esto dicho por el doctor Oscar Atienza, que es especialista, este año por falta de medicamentos, solamente en la provincia de Córdoba murieron el 11% más de adultos mayores y en total 21.276 fallecimientos respecto del año anterior.
Más fallecimiento que el año anterior, también por la retirada de los medicamentos que llevó adelante el gobierno nacional, que este muchacho representa.
Yo creo que es una metodología, es una decisión.
Matar a los viejos de Argentina, eso es lo que están haciendo, porque todos los planes.
Al otro día también nos manifestaban que en el ANSES había muchos viejos, estamos pagando la jubilación a muchos viejos que tienen como 100 años, que tienen como 90 años, que tienen como 80 años es mucho.
Se va a fundir el ANSES porque lo tenemos que pagar a los viejos.
¿Qué hacen en consecuencia?
Retiran justamente no sólo las prestaciones a los jubilados, sino también al plan Remediar, que atienda muchas personas de nuestra comunidad que no tiene trabajo, que no tiene acceso a la salud.
Entonces yo creería ya un plan sistemático de ver cómo reducimos la población a toda costa, desatendiendo las necesidades de nuestros viejos, no actualizándole las jubilaciones.
La gente está gastando hoy 400, 500, 600 mil pesos medicamentos cuando están enfermos y es imposible atenderlo si no tenés una familia que te ayude y te contribuya a eso.
Si no tenés una familia, se mueren.
Entonces si hay una decisión del Estado retirarse en términos de jubilaciones, en términos de medicamentos, lo que estás haciendo es matarlos directamente.
Hay un abandono de personas de parte de las autoridades del gobierno nacional.
Entonces que vengan los diputados Rodríguez, Pauli, que algunos llegaron hace 10 años a la isla nada más, que vienen a hablar acá de representación, y yo respeto la investidura que tiene, Perfecto, lo dijeron como diputado.
Ahora acá no va a venir a decir cómo hay que atender a las personas de nuestra ciudad o a las personas de nuestra provincia.
Sabemos muy bien lo que necesitamos, y lo que necesitamos es que la gente tenga laburo, que los jubilados tengan sus prestaciones médicas, que tengan un digno ingreso jubilatorio, que vaya a reclamar al gobierno nacional todo lo que le están sacando a nuestro jubilado, a nuestra gente, a personas con discapacidad.
Hablan de ajuste, en este informe decíamos acceso limitado a medicamentos y tratamientos, familia con bajos ingresos, caída en la vacunación.
Esto también se lo debemos al gobierno nacional.
Atención primaria debilitada, los recortes afectaron hospitales públicos, centros de salud, le están sacando los medicamentos a las alitas que hay en los barrios populares en el Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires.
En la educación, recorte presupuestario, el gasto educativo cayó en términos reales, apuntaron en.
Contra de la ley de financiamiento universitario, Estaban paseando por las universidades públicas de acá, Tierra del Fuego, una vergüenza.
Yo la verdad que el grado de cinismo que tiene esta gente, lamento entre comillas, yo soy personal planta permanente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, lamento no haber podido estar justamente en ese momento como trabajador de la universidad, cuando pasearon por ahí, para poder interpelarlos a estas personas y manifestarles justamente esa situación contradictoria.
Votan en contra de la ley de presupuesto universitario.
Un gobierno nacional que desfinancia las universidades, que desfinancia el sistema científico tecnológico, se pasea por la universidad riéndose como si trajeran una solución también.
Más cuando lo único que hicieron fue firmar un convenio, un papel que no va a quedar en nada, entre el CONICE y la universidad, para crear algo que ya existe, porque el Centro de Investigación y Transferencia si funciona hace muchos años en Río Grande, y lo que han hecho ellos es desfinanciarlo.
Entonces, la verdad que es un grado de cinismo y de desvergüenza total.
Yo espero que los vecinos empiecen a ver todo esto y actúen en consecuencia.
Claro, hablan de la defensa de las dos vidas.
Por un lado matan viejos sacándole los medicamentos, y por otro lado también perjudican a los chicos habiendo cerrado comedores.
El informe también señala que miles de niños dejaron de recibir a la principal comida diaria en escuelas y centros comunitarios, desnutrición y malnutrición.
Organizaciones sociales reportaron un aumento de la inseguridad alimentaria infantil, programas eliminados, algunos planes de asistencia alimentaria fueron directamente desfinanciados.
Y no nos olvidemos el escándalo de la comida en los depósitos, que el gobierno nacional, cada vez que lo denunciaban, iba y apelaba para no entregarla.
Una cosa de una perversidad.
Lo vemos acá Armando, en la ciudad nosotros cada vez tenemos más personas.
Todos estos meses que vengo recorriendo los diferentes barrios, estamos haciendo un trabajo, la verdad, de escucha activa, muy importante, pero nos estamos encontrando con un concepto común en todos los barrios, en todas las personas.
Primero, hay una falta de trabajo absoluta.
Entonces todo lo que deriva de una falta de trabajo es impresionante, porque uno no tiene ingresos formales, no puede acceder a la salud, no puede acceder a la alimentación, no puede acceder a la vestimenta, no puede comprarle las cosas a los pibes, hay un montón de situaciones, puede pagar los servicios, no puede pagar el alquiler.
Bueno, todos esos problemas que son derivados de la falta de trabajo, no los manifiestan.
¿Cuál es la solución?
Encontrarle trabajo, Por supuesto, uno sabe cuál es la solución.
Ahora, ¿Cómo hacemos para generar trabajo en una ciudad, una provincia, la cual está siendo atacada de forma directa por las políticas nacionales, la apertura de las importaciones y ataque la industria nacional?
Entonces eso hay que comprender, porque uno escucha a veces críticas o reflexiones frente a las opiniones que realizamos.
Por ahí algunos concejales de la gente dice, bueno, ¿Por qué no presenta un proyecto para crear trabajo?
Pero si fuera tan fácil presentar un proyecto y con eso se crea trabajo, estaríamos Sinceramente, presentaría mañana 10.000 proyectos para crear 10.000 puestos de trabajo.
No funciona así.
Tenemos un gobierno nacional que nos está atacando de forma directa y que además que nos ataca, que nos elimina trabajos locales, se fondea y se guarda los bolsillos.
250 Millones de dólares, Armando de la ampliación matriz productiva.
Exacto.
Entonces muchachos, veamos las cosas como son.
Hay una sola realidad y hay una sola verdad.
Acá están atacando a tierra y al fuego.
Hay muchas personas que todavía siguen defendiendo el mismo gobierno que los está atacando y no pueden ver más allá de la necesidad.
Bueno, en momentos yo no significa que uno tenga que votar a nosotros, pero démonos cuenta que si seguimos eligiendo a La Libertad Avanza, Río Grande desaparece.
Eso con su famosa frase linda, Bueno, y La Libertad Avanza, Río Grande desaparece.
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