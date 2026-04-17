Jonatan Bogado: «Yo creo que la estrategia es mentir, lo han planteado hace mucho y ahora los diputados, senadores de Libertad Avanza en Tierra del  Fuego, siguen el mismo camino».».

El concejal Jonatan Bogado en declaraciones a Resumen Económico, por radio Provincia, cuestiono duramente a los legisladores provinciales y diputados nacionales libertarios, por, según dijo, hablar sin saber, no estudiar y proponer leyes como la inclusión de la cuestión Malvinas en la curricula, norma que ya existe y se aplica, pero que los mencionados desconocen.

Bogado tambien se refirió al «cinismo de los libertarios cuando por un lado se preocupan en redes por el estado de las calles y por otro se dedican a matar viejos, sacándoles medicamentos, recortándole jubilaciones, atención medica, y abandonándolos».

«Es una falta de respecto», disparó, y remarcó, «Pero además calculo que tampoco tienen la capacitación hecha que es obligatoria para todos los funcionarios públicos que tienen que ver con Malvinas».

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