Inflación: El IPC no refleja exactamente el costo de vida de cada familia, sino un promedio ponderado de consumos urbanos.

En el dato de inflación de marzo (3,4%), el rubro Educación tuvo un aumento del 12%, principalmente por el inicio de clases y el ajuste de las cuotas de los colegios privados, que se computan dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que el INDEC incluye en la medición oficial los aranceles que pagan las familias por la enseñanza privada, junto con otros gastos educativos.

Cómo se mide la educación en el IPC

El INDEC desagrega la inflación en distintas divisiones de consumo. En el caso de Educación, se consideran:

Cuotas de colegios privados (primarios y secundarios).

(primarios y secundarios). Aranceles universitarios privados .

. Servicios educativos complementarios (institutos, cursos, etc.).

(institutos, cursos, etc.). Material escolar y útiles (aunque suelen estar en “equipamiento y mantenimiento del hogar” o “otros bienes”).

En marzo, el inicio del ciclo lectivo generó un impacto estacional fuerte, ya que los colegios privados ajustan sus cuotas al comienzo del año académico.

Impacto en la inflación de marzo 2026

Inflación general: 3,4% (dato más alto en un año).

3,4% (dato más alto en un año). Educación: +12% mensual, el rubro de mayor suba.

+12% mensual, el rubro de mayor suba. Otros impulsores: tarifas reguladas (+5,1%) y combustibles.

tarifas reguladas (+5,1%) y combustibles. Acumulado primer trimestre: 9,4%.

Por qué las cuotas privadas pesan tanto

Alta participación en gasto familiar urbano: en ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, una proporción significativa de hogares envía a sus hijos a colegios privados.

en ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, una proporción significativa de hogares envía a sus hijos a colegios privados. Ajustes anuales concentrados: los aumentos suelen aplicarse en marzo, lo que genera un “salto” en el IPC.

los aumentos suelen aplicarse en marzo, lo que genera un “salto” en el IPC. Efecto multiplicador: al ser un rubro con variaciones de dos dígitos, arrastra el índice general aunque otros sectores suban menos.

Claves para interpretar

Cuando los informes hablan de “educación” como motor de la inflación, se refieren principalmente a las cuotas de los colegios privados y universidades privadas , no a la educación pública (que es gratuita).

, no a la educación pública (que es gratuita). El peso de este rubro en el IPC refleja el gasto efectivo de los hogares que pagan esos servicios.

Es un ejemplo de cómo la inflación no solo depende de tarifas y alimentos, sino también de servicios estacionales ligados al calendario social (como el inicio de clases).

¿Como es que incluyen en el IPC la cuota de colegios privados y no el alquiler y los servicios?