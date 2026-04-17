GARAY DESTACÓ EL PROYECTO DE DEFENSA DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL PRESENTADO POR CONCEJALES DEL PJ

“Para nosotros es muy importante este posicionamiento de los concejales ya que se trata de la defensa autonomía política y económica del Municipio, y de los derechos de los vecinos y vecinas de Ushuaia”, afirmó la jefa de Gabinete, Yesica Garay.
La funcionaria sostuvo que el reclamo del Municipio de Ushuaia por la retención de fondos de coparticipación y las demoras en el envío de los recursos “cuenta con el apoyo” de diversos sectores, ya que “está en riesgo la prestación de servicios básicos, el pago de salarios a los empleados municipales y la continuidad de la obra pública con fondos propios”.
“Acá hay una decisión política del Gobierno provincial de no girar los recursos en tiempo y forma, y eso afecta directamente a la comunidad”, advirtió, y definió como “una irresponsabilidad enorme” pretender “desacreditar la postura y el reclamo del Municipio y de miles de vecinos”.