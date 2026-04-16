FUNCIONARIAS RECORRIERON AVANCES DE LA OBRA PASEO COSTERO 1 EN AVENIDA PERITO MORENO

Ushuaia 16/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, realizó una recorrida por los avances de la obra Paseo Costero 1 sobre la avenida Perito Moreno, donde se avanza en el ensanchamiento a cuatro vías, una intervención clave para mejorar la circulación en uno de los principales accesos de la ciudad, financiada por el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP).

Durante la visita, la jefa de Gabinete, Yésica Garay, destacó que “estamos recorriendo esta obra tan importante para nuestra ciudad, que va a mejorar la circulación. Es un proyecto que venimos pensando hace muchos años y que hoy podemos ejecutar gracias a la inversión del FAMP y la decisión de este Ejecutivo Municipal. Mejor que decir, es hacer”.



Por su parte, la secretaria de Planificación y Obras Públicas, Carolina Yutrovic, explicó que “se trata de una obra muy significativa para la ciudad, que incluye el ensanchamiento de la avenida Perito Moreno a cuatro vías”. Además, detalló que “en la medida en que las condiciones climáticas lo permiten, la empresa continúa avanzando con tareas de hormigonado en isletas y calzadas circundantes de la rotonda, particularmente en el sector ubicado frente a los centros comerciales”.

Yutrovic agregó que “esta primera etapa tiene como objetivo concretar los trabajos principales antes de la llegada del invierno, optimizando los tiempos de ejecución y garantizando la continuidad de la obra”.

Desde el Municipio remarcaron que Paseo Costero 1 forma parte de un plan integral de mejoramiento de la infraestructura vial, con el objetivo de ordenar el tránsito, fortalecer la conectividad y acompañar el crecimiento de Ushuaia.