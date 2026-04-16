FUNCIONARIAS RECORRIERON AVANCES DE LA OBRA PASEO COSTERO 1 EN AVENIDA PERITO MORENO

Durante la visita, la jefa de Gabinete, Yésica Garay, destacó que “estamos recorriendo esta obra tan importante para nuestra ciudad, que va a mejorar la circulación. Es un proyecto que venimos pensando hace muchos años y que hoy podemos ejecutar gracias a la inversión del FAMP y la decisión de este Ejecutivo Municipal. Mejor que decir, es hacer”.
Por su parte, la secretaria de Planificación y Obras Públicas, Carolina Yutrovic, explicó que “se trata de una obra muy significativa para la ciudad, que incluye el ensanchamiento de la avenida Perito Moreno a cuatro vías”. Además, detalló que “en la medida en que las condiciones climáticas lo permiten, la empresa continúa avanzando con tareas de hormigonado en isletas y calzadas circundantes de la rotonda, particularmente en el sector ubicado frente a los centros comerciales”.
Yutrovic agregó que “esta primera etapa tiene como objetivo concretar los trabajos principales antes de la llegada del invierno, optimizando los tiempos de ejecución y garantizando la continuidad de la obra”.
Desde el Municipio remarcaron que Paseo Costero 1 forma parte de un plan integral de mejoramiento de la infraestructura vial, con el objetivo de ordenar el tránsito, fortalecer la conectividad y acompañar el crecimiento de Ushuaia.