Exportaciones pymes: CAME y PromArgentina consolidan modelo de comercio con el sur de Brasil

PyMES 17/04/2026.- Por cuarto año consecutivo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto a PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional, participaron con stand propio −junto con más de 50 empresas pymes de 12 provincias− de la ExpoApras ’26, la 43ª Feria y Convención Paranaense de Supermercados, en el estado de Paraná, Brasil.

La delegación nacional estuvo integrada por pymes de Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Fe, de los rubros alimentos y bebidas; bazar; envases y embalajes; productos para el hogar; servicios, e higiene y cuidado personal, entre otros.

“El trabajo que venimos realizando con el apoyo de PromArgentina y de los gobiernos provinciales es fundamental para potenciar la capacidad de exportación de las pymes argentinas. Paraná es un estado muy productivo, cercano y con costumbres muy similares a las nuestras”, resaltó el presidente de CAME, Ricardo Diab.

Como parte de la relación estratégica entre CAME y el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas de Paraná (Sebrae/PR), los dirigentes de la entidad representativa de las pymes se reunieron con el vicegobernador del estado de Paraná, Darci Piana, y con el director/ superintendente de Sebrae/PR, Vitor Tioqueta.

Durante el encuentro se destacó el trabajo conjunto que vienen realizando CAME y Sebrae desde hace más de cinco años, con el objetivo de que tanto empresas argentinas como brasileñas impulsen un crecimiento sostenido. “Tuvimos la oportunidad de recibir a toda la comitiva argentina aquí en Sebrae para conversar, respondernos inquietudes y así entender el movimiento empresario en cada uno de los países”, comentó Tioqueta.

Por su parte, Piana dijo que “todo este intercambio favorece la relación y la capacidad de realizar negocios entre los empresarios de la Argentina y del estado de Paraná. Argentina produce muchos productos que son consumidos aquí. Para nosotros es muy importante comprar en Argentina para luego vender acá en nuestros supermercados”.

Ronda de negocios

En el marco de ExpoApras ’26, CAME realizó una nueva ronda de negocios entre las empresas argentinas que formaron parte de la feria supermercadista y más de 50 compradores brasileños. Este tipo de acciones son claves para favorecer la generación de vínculos comerciales y para expandir el mercado de consumo de las pymes con una oferta exportable sólida, competitiva y representativa del entramado productivo nacional.

Formaron parte de la comitiva la presidenta del Senasa, María Beatriz “Pilu” Giraudo Gaviglio; los vicepresidentes de CAME, Alberto Kahale y Fabián Castillo; la secretaria general de la entidad, Beatriz Tourn; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; el prosecretario de Hacienda y director del sector de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez; el director de Comercio Exterior de CAME, José Luis Lopetegui; y el titular de la Confederación de Comercio y Servicios de Santa Fe (CCS); Leandro Aglieri.

Fuente: CAME Nacional