“EL OBJETIVO INICIAL ES EL REORDENAMIENTO DEL ÁREA Y LA MEJORA DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN”

Tierra del Fuego 16/04/2026.- Lo sostuvo el titular de Velitec S.A., Facundo Araoz, en el marco de la formalización del inicio de operaciones de la firma a partir del 1 de mayo para la producción en el sector hidrocarburífero fueguino, en acuerdo con la empresa provincial Terra Ignis Energía S.A.

Durante el acto realizado en el Salón Muelle de la ciudad de Río Grande, el representante de la empresa brindó detalles sobre la trayectoria de la misma, su llegada a la provincia y los lineamientos de trabajo previstos.

En ese sentido, explicó que se trata de una firma con origen en Córdoba, dedicada inicialmente a la infraestructura energética —gasoductos, oleoductos y obras de superficie— que luego amplió su actividad hacia servicios en distintas provincias y experiencias como operador petrolero y en explotación minera.

Respecto a su llegada a Tierra del Fuego, señaló que l“cuando escuchamos el llamado, nos pareció un desafío muy atractivo y entendimos que teníamos las capacidades para hacer una propuesta que también sea atractiva para la provincia». En esa línea, afirmó: “Nos sentimos honrados de haber sido la empresa seleccionada”.

En relación al acuerdo firmado, detalló que “contempla una primera instancia operativa inmediata y, posteriormente, la conformación de una UTE junto a Terra Ignis Energía S.A.”. Además, indicó que “actualmente estamos en una etapa de transición, con equipos técnicos trabajando en el relevamiento de información y articulación con YPF.

Sobre las próximas etapas, explicó que el objetivo inicial será “el reordenamiento del área y la mejora de los niveles de producción, seguido por un programa de intervención de pozos para sostener e incrementar la producción”. A mediano plazo, adelantó que “se evaluarán nuevos proyectos que permitan ampliar las capacidades del yacimiento”.

Finalmente, Araoz reafirmó el compromiso de la empresa a ratificó que “todo lo que dijimos en nuestra propuesta, seguimos ese compromiso y el desafío tomado”.

“Agradecemos a la Provincia por la oportunidad que nos han dado, y esperamos estar a la altura y honrar nuestra empresa y todos esos compromisos”, concluyó.