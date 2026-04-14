EL MUNICIPIO Y LA CÁMARA DE COMERCIO AVANZAN EN UNA AGENDA DE TRABAJO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL

Rio Grande 14/04/2026.- El Municipio de Río Grande mantuvo una mesa de trabajo junto a la Cámara de Comercio, con el objetivo de definir estrategias conjuntas que permitan acompañar y fortalecer al entramado económico local. Se dió en el marco de un contexto económico nacional complejo, atravesado por políticas que impactan directamente en el consumo y la actividad comercial, producto del cual en Río Grande se registró una caída del 20% en el consumo, situación que repercute de manera directa en el sector.

Del encuentro participaron el intendente Martín Perez, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y la directora general de Comercio e Industria, Valeria Sánchez, quienes junto a referentes del sector analizaron distintos ejes de trabajo orientados a dinamizar la actividad comercial y promover el desarrollo de la ciudad.

“Para nosotros hay una prioridad clara: cuidar cada puesto de trabajo en Río Grande. Detrás de cada comercio hay familias, hay esfuerzo y hay historia. No vamos a mirar para otro lado frente a esta situación que estamos viviendo», sostuvo el Intendente.

Durante la reunión, uno de los principales puntos abordados fue la planificación de las festividades por el aniversario de Río Grande, que se celebrarán en el mes de julio, entendidas como una oportunidad clave para impulsar el movimiento económico y la participación comunitaria.

Asimismo, se avanzó en la necesidad de articular la oferta turística y comercial con el calendario anual de actividades del Municipio, que incluye propuestas deportivas, culturales y artísticas. Estas iniciativas, que convocan tanto a vecinos y vecinas como a visitantes de otras ciudades, representan un motor fundamental para generar mayor circulación de personas y potenciar el consumo en los comercios locales.

En esta línea, Perez remarcó: «creemos profundamente en el trabajo articulado. Nadie se salva solo en un contexto como este. La salida va a ser colectiva, con diálogo, con responsabilidad y con decisiones que estén a la altura del momento que estamos viviendo”.

Otro de los temas analizados fue la revisión del funcionamiento del sistema de estacionamiento medido, con el objetivo de optimizar su operatividad y contribuir a una mayor rotación vehicular que favorezca la actividad comercial en las zonas céntricas.

Además, se planteó la importancia de evaluar y actualizar herramientas normativas como los códigos de planeamiento urbano y tributarios, en función del crecimiento de la ciudad y la necesidad de generar condiciones que faciliten la inversión privada y el desarrollo del comercio.

“Desde el Municipio vamos a poner toda nuestra capacidad, toda nuestra creatividad y toda nuestra gestión al servicio de generar herramientas concretas que acompañen al comercio y sostengan la actividad», enfatizó el Intendente.